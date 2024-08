- La madre si difende in tribunale

Le accuse sono dure da sopportare anche per gli osservatori esperti del tribunale: una coppia della Bassa Sassonia è accusata di aver ripetutamente maltrattato e stuprato la figlia o la figliastra per diversi mesi e di aver pianificato la sua morte. L'uomo di 58 anni e la donna di 54 anni sono ora di nuovo sotto processo davanti al tribunale regionale di Braunschweig, tra le altre cose, per cospirazione per omicidio, stupro in un caso particolarmente grave e lesioni gravi.

Le accuse contro la coppia di Bad Harzburg, nelle montagne del Harz, erano state precedentemente esaminate nello stesso luogo circa un anno e mezzo fa. In quel primo processo, la madre ha ricevuto una condanna totale di 13 anni e 6 mesi di carcere nel giugno 2023, mentre il suo partner è stato condannato a 9 anni e 6 mesi. Il tribunale ha ordinato anche la detenzione della donna in regime di sicurezza. Tuttavia, la Corte federale di giustizia (BGH) ha annullato la sentenza.

Un'altra camera deve riesaminare il caso

Per i giudici federali, la valutazione delle prove era difettosa e la capacità testimonial dell'allegata vittima doveva essere chiarita. I mandati di arresto sono stati revocati. Anche se la coppia rimane sospettata, non c'è più un forte sospetto di reato. Il caso è stato rimandato a un'altra camera del tribunale regionale per un nuovo processo.

Nel processo riaperto, la madre nega le accuse. "Gli atti di violenza non si sono verificati", ha dichiarato il suo avvocato nel tribunale regionale di Braunschweig. Non ha mai posato le mani sulla figlia di 26 anni, non ha tollerato alcuna violenza nei suoi confronti e non ha tentato di toglierle la vita, ha dichiarato l'avvocato. L'uomo di 58 anni, il patrigno accusato, rimane in silenzio.

Nell'atto di accusa con un totale di 19 punti, l'ufficio del pubblico ministero ha presentato dettagliatamente le accuse contro la coppia. Secondo l'atto di accusa, quando i crimini stavano per essere scoperti, la coppia ha pianificato la morte della vittima con delle pillole. Secondo l'opinione della procura, lei è stata salvata solo perché aveva precedentemente confidato in un avvocato e aveva concordato una parola in codice con lei. Il giorno in cui ha inviato la parola in codice cinque volte, i genitori sono stati arrestati.

Il partner precedente è stato condannato e imprigionato

Il partner precedente della 26enne è stato spesso attivamente coinvolto nei gravi crimini. In un processo precedente nel 2022, il tribunale regionale di Braunschweig ha condannato il partner, allora 28enne, a più di sei anni di carcere per grave maltrattamento. Il imputato ha ammesso, tra le altre cose, uno stupro in un caso particolarmente grave, lesioni gravi, privazione della libertà e tentato omicidio contro il suo partner di vita. Solo in seguito i genitori sono finiti sotto la lente della giustizia.

Le udienze per il nuovo processo contro la coppia davanti all'altra camera sono previste fino alla fine di ottobre. La capacità testimonial e l'interrogabilità dell'allegata vittima sono particolarmente al centro. Come primo testimone, un medico ha testimoniato sulla capacità testimonial e interrogabilità, dichiarando che, a suo avviso, entrambe erano date nel caso dell'allegata vittima. La camera sta pianificando anche di sentire la giovane donna come testimone nel processo.

Leggi anche: