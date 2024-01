La madre ricercata per aver ucciso i suoi due figli è stata arrestata nel Regno Unito, secondo la polizia

Le autorità hanno emesso un mandato di arresto per Kimberlee Singler con l'accusa di omicidio e tentato omicidio dopo che il figlio di 7 anni e la figlia di 9 anni sono stati trovati morti in casa e la figlia di 11 anni è stata mandata all'ospedale, secondo quanto riportato dalla CNN.

Secondo il Dipartimento di polizia di Colorado Springs, Singler è stata arrestata sabato "senza incidenti" in una località non identificata del Regno Unito.

"I detective dell'unità omicidi del dipartimento di polizia di Colorado Springs continuano a lavorare a stretto contatto con diverse forze dell'ordine per portare avanti le indagini in corso", si legge nel comunicato.

Il dipartimento ha dichiarato che ulteriori informazioni sull'arresto saranno rilasciate in una conferenza stampa che si terrà in seguito.

La polizia è intervenuta a casa di Singler il 19 dicembre dopo aver ricevuto una chiamata al 911 per un furto con scasso. Al loro arrivo, le autorità hanno trovato il figlio di 7 anni e la figlia di 9 anni morti. Hanno trovato anche Singler e la figlia superstite di 11 anni, che sono stati portati in ospedale.

Singler era stata inizialmente considerata una vittima, in base alla denuncia iniziale di furto con scasso, ma è diventata un sospetto con l'evolversi delle indagini, ha dichiarato la polizia del Colorado alla CNN. Inizialmente ha collaborato con la polizia, ma poi ha smesso di farlo e la polizia non è riuscita a mettersi in contatto con lei.

"Fino a quando non abbiamo avuto una causa probabile, non abbiamo potuto trattenerla per nessun motivo", ha dichiarato alla CNN Ira Cronin, responsabile dell'informazione pubblica presso il dipartimento di polizia di Colorado Springs.

La figlia di 11 anni è stata dimessa dall'ospedale pochi giorni dopo l'incidente. Cronin ha aggiunto che si sta riprendendo dalle ferite e non è con la madre.

Singler deve affrontare quattro capi d'accusa per omicidio di primo grado e due per tentato omicidio. Secondo un comunicato stampa, le accuse per ogni presunto crimine sono state raddoppiate perché i bambini avevano meno di 12 anni.

Fonte: edition.cnn.com