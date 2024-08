- La madre e' stata dichiarata innocente di aver inflitto piu' di 30 pugnalate.

Un uomo ha accoltellato la madre più di 30 volte e ora si trova in un ospedale psichiatrico. L'individuo, di 38 anni, è stato dichiarato non responsabile dell'omicidio dalla Corte regionale di Aurich, nella regione di Ostfriesland, ma verrà trattenuto in una struttura psichiatrica a tempo indeterminato, come dichiarato da un rappresentante del tribunale dopo il verdetto.

Il rappresentante del tribunale non aveva dubbi sul fatto che il crimine fosse stato commesso. "Si è trattato di un omicidio colposo". La procura ha dichiarato che la lite è scoppiata a metà febbraio nella loro abitazione condivisa a Norden, in Germania. Il figlio ha utilizzato un coltello da cucina per accoltellare la madre, causandole numerose ferite da taglio alla testa, alle spalle e alle braccia. Le ferite della madre erano così gravi che ha perso troppo sangue per sopravvivere.

Il figlio ha confessato il crimine alle autorità e in tribunale, come dichiarato dal rappresentante del tribunale, ma non riusciva a ricordare cosa avesse scatenato la lite. Il verdetto è ancora in attesa.

Il rappresentante del tribunale ha spiegato che la sentenza ha stabilito: "È stato accertato che il figlio non è responsabile dell'omicidio a causa di una malattia mentale, ma rimarrà in una struttura psichiatrica a tempo indeterminato". Dopo il verdetto, sono iniziate le discussioni tra i professionisti della salute mentale sulla cura e l'assistenza future per il figlio.

Leggi anche: