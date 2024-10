La madre di Sean Combs esprime profonda tristezza e disperazione per le accuse mosse contro di lui.

Il magnate dell'arte e degli affari è attualmente detenuto in una prigione federale, in attesa del suo processo nel distretto meridionale di New York. È stato accusato di cospirazione per racket, traffico sessuale e prostituzione. Si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse.

Combs sta inoltre affrontando diverse cause civili che lo accusano di varie condotte sessuali inappropriate e attività illecite.

Janice Combs, sua madre, ha rilasciato una dichiarazione domenica attraverso il suo avvocato, diffusa sui social media.

"Parlo a voi oggi come madre, profondamente turbata e addolorata dalle accuse rivolte contro mio figlio Sean Combs", ha iniziato la dichiarazione.

"È straziante assistere a mio figlio giudicato non dalla verità, ma da una storia costruita su menzogne. Assistire a ciò che sembra un linciaggio pubblico di mio figlio prima che abbia la possibilità di dimostrare la sua innocenza è un dolore troppo intenso da mettere in parole".

Il caso ha attirato l'attenzione sulla vita privata del magnate della musica al di fuori dei riflettori. Nel loro atto d'accusa, i procuratori federali menzionano i "Freak Offs", il soprannome di Sean Combs per spettacoli sessuali elaborati, in cui viene accusato di drogare e costringere le vittime a eseguire atti sessuali prolungati con lavoratori del sesso maschile, a partire dal 2009.

Janice Combs ha fatto anche riferimento a un video di sorveglianza ottenuto da CNN, che mostra Sean Combs mentre aggredisce la sua ex fidanzata, la cantante Cassie Ventura, in un hotel di Los Angeles nel 2016.

"Mio figlio potrebbe non essere stato completamente sincero su alcune cose, come il fatto di negare di aver mai usato violenza contro un'ex fidanzata, anche se le riprese dell'hotel hanno dimostrato il contrario", ha scritto nella sua dichiarazione. "A volte, la verità e la menzogna diventano così intrecciate che diventa terrificante ammettere una parte della storia, soprattutto quando quella verità è fuori dalla norma o troppo complicata da credere".

Sean Combs ha inizialmente negato le accuse di aver maltrattato Ventura, che erano state incluse in una causa legale da lei presentata prima che il video diventasse pubblico. Dopo la diffusione del video, si è scusato.

"Sono rimasto inorridito quando l'ho fatto. Sono inorridito ora. Sono andato a cercare aiuto. Ho iniziato ad andare in terapia e in riabilitazione", ha dichiarato Combs in un video condiviso sui social media alcuni giorni dopo la trasmissione. "Ho dovuto chiedere a Dio la sua misericordia e la sua grazia. Sono così dispiaciuto. Ma sono determinato a diventare un uomo migliore giorno per giorno. Non chiedo perdono. Sono sinceramente dispiaciuto".

Sua madre ha scritto che crede che il suo "team legale civile abbia deciso di risolvere la causa dell'ex fidanzata piuttosto che contestarla, con il risultato che il governo federale ha utilizzato questa decisione contro mio figlio, interpretandola come un'ammissione di colpa".

"È importante riconoscere che nessuno di noi, indipendentemente dal nostro status, è immune dalla paura o dagli errori", ha scritto. "Essere

Leggi anche: