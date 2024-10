La madre di Diddy critica il concetto di "umiliazione pubblica".

Per diverse settimane, il rapper di hip-hop Sean "Diddy" Combs si trova ad affrontare nuove accuse di maltrattamenti. Sua madre, Janice Small Combs, ha ora preso la parola per difenderlo. Attraverso il suo avvocato, Natalie G. Figgers, ha rilasciato una dichiarazione a nome della famiglia Combs, che è stata riportata da vari media americani come "The Hollywood Reporter". Nella dichiarazione, Janice respinge le esecuzioni pubbliche di suo figlio e sostiene che non è il "mostro" che il pubblico ha dipinto. Combs è sotto scrutinio a causa di recenti accuse, tra cui il traffico di esseri umani e il comportamento sessuale inappropriato.

Janice Small Combs ha riconosciuto che suo figlio non è perfetto e ha commesso errori, come chiunque altro. Tuttavia, ella nega fermamente le accuse contro di lui. "Vedere mio figlio giudicato sulla base di storie inventate invece che della verità è intollerabile", ha scritto. "Vedere mio figlio condannato pubblicamente prima che abbia la possibilità di dimostrare la sua innocenza è un'agonia indescrivibile". Ha anche sottolineato che ogni individuo ha diritto a un processo equo e alla possibilità di presentare il suo caso in un'aula di giustizia.

Un noveenne tra le vittime accusate

Il 1° ottobre è stato rivelato che Combs ora deve affrontare altri 120 capi d'accusa, oltre ai 12 iniziali. L'avvocato Tony Buzbee ha dichiarato di rappresentare diverse persone che accusano Combs di reati sessuali che risalgono al 1991. Molti affermano di essere stati aggrediti dopo essere stati drogati. Tra le presunte vittime ci sono anche minori, tra cui un bambino di nove anni.

Lo scorso anno, Combs ha raggiunto un accordo stragiudiziale con la sua ex fidanzata Cassie, che lo accusava di stupro e abuso. Combs ha negato le accuse, ma in seguito, a maggio, è emerso un video in cui si vedeva lui che picchiava la cantante in un hotel. Due giorni dopo, si è scusato, dicendo "Mi dispiace tanto" per il suo comportamento. Nella sua dichiarazione, Janice Small Combs ha ammesso che suo figlio non è stato completamente sincero riguardo all'incidente, ma ha offerto una spiegazione: "Mio figlio potrebbe non essere stato completamente sincero, ad esempio, quando ha negato di aver mai usato violenza nei confronti di un'ex fidanzata, nonostante le prove delle telecamere dell'hotel mostravano il contrario". A volte, ha spiegato, "la verità e le bugie possono diventare così intrecciate che è spaventoso ammettere una parte della storia, soprattutto quando quella verità è fuori dalla norma o troppo complessa da credere".

La madre definisce le accuse "intollerabili"

Janice Small Combs ha sostenuto che la bugia di suo figlio non significa che sia colpevole delle "accuse intollerabili e gravi" contro di lui. "Molte persone che sono state ingiustamente condannate e poi assolte dalle accuse sono state incarcerate non perché erano colpevoli dei crimini di cui erano accusati, ma perché non corrispondevano all'idea che la società ha di una 'brava persona'", ha continuato. Ha affermato che era doloroso sentire il "scherno" rivolto a suo figlio e che non ha mai avuto la possibilità di presentare la sua versione dei fatti.

"Le false accuse che gli vengono lanciate sono motivate da persone che cercano un guadagno finanziario piuttosto che la giustizia", ha aggiunto Janice Small Combs: "Le accuse infondate di comportamento sessuale inappropriato ostacolano le vere vittime di abusi sessuali nell'ottenere la giustizia che meritano". Questa "ingiustizia" è "intollerabile" per l'intera famiglia. "L'aspetto più doloroso di questa tortura è vedere la dignità del mio amato figlio essere strappata via, non per quello che ha fatto, ma per quello che le persone scelgono di credere su di lui".

Sean Combs, che ha raggiunto il successo con nomi come Puff Daddy, P. Diddy e, più recentemente, Diddy, è stato

