La madre di Cora Schumacher sta divulgando delle sue abitudini segrete.

Questa faida intorno all'annuncio di Ralf Schumacher di essere gay ha preso una piega inaspettata. Ora, Ingrid Brinkmann, madre di Cora Schumacher, ha deciso di parlare. Sta sostenendo sua figlia e afferma di non aver saputo della omosessualità di Ralf durante il loro matrimonio.

A prima vista, il rapporto tra Ralf e Cora Schumacher sembrava l'epitome di una partnership eterosessuale convenzionale. Si sono sposati dal 2001 al 2015 e hanno anche un figlio, David, nato nel 2001. Tuttavia, durante il loro matrimonio, circolavano voci sulla vera orientamento sessuale di Ralf.

Infine, a luglio, Ralf Schumacher ha reso pubblico il suo orientamento sessuale e ha presentato il suo partner, Étienne Bousquet-Cassagne. Molti gli hanno fatto le congratulazioni, ma la sua ex-moglie ha dichiarato di non aver saputo della sua omosessualità per tutti quegli anni. Ha espresso i suoi sentimenti con "Spiegel", dicendo: "Mi sento usata. I miei anni migliori mi sono stati portati via. È stato onesto con me?" Questo ha scatenato una reazione accesa da parte di Ralf, che l'ha accusata di mentire.

Le drammi familiari raramente finiscono pacificamente e la famiglia Schumacher-Brinkmann non fa eccezione. Tuttavia, Ingrid Brinkmann, madre di Cora Schumacher, sta cercando di calmare la situazione in un'intervista con il giornale "Bild".

"Cora non sapeva della sessualità di Ralf"

In intervista, Brinkmann sottolinea che sua figlia non sapeva della omosessualità di Ralf. Nonostante i pettegolezzi in corso, afferma che Ralf aveva negato con decisione quando lei gli aveva chiesto di loro. "Si è seduto di fronte a me e ha detto: 'Ingrid, ti sto dicendo che non sono gay. Sono solo voci'", ricorda.

Per sottolineare il suo punto, Brinkmann racconta un episodio riguardante un'ex dipendente. L'incidente è accaduto nella villa dove la coppia condivideva la camera da letto. Brinkmann spesso visitava per prendersi cura del suo nipotino. "Un giorno, Ralf è sceso dalle scale e la cuoca ha detto: 'Oh, il signor Schumacher si è divertito!'", racconta Brinkmann. "Era ovvio che aveva dormito con Cora", conclude, apparentemente sicura di sé.

"Finché non poteva continuare ancora..."

Brinkmann afferma che sua figlia ha sposato Ralf per amore. Inoltre, aggiunge che Ralf aveva confessato il suo amore per Cora dopo che avevano iniziato a frequentarsi. "Cora era molto felice quando mi ha detto che sarei diventata nonna", dice Brinkmann.

Mentre il loro matrimonio iniziava a crollare, Brinkmann dice che Cora aveva lottato per Ralf "finché non poteva continuare ancora". Prende in giro Ralf, dicendo: "Ma un Ralf Schumacher non lascia che nessuno gli dica cosa fare". Si sente dispiaciuta per Cora, che secondo lei non merita di essere "insultata pubblicamente e etichettata come bugiarda in questo modo".

