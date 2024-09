La madre del sospetto attentatore della sparatoria della scuola superiore di Apalachee si scusa apertamente con le famiglie colpite.

"Ai familiari delle vittime dell'atroce evento alla Apalachee High School, esprimo le mie più sincere condoglianze dal profondo del mio cuore," ha scritto Marcee Gray, madre di Colt Gray, in una lettera condivisa inizialmente con CNN.

La tragica tragedia si è verificata una settimana fa, con le autorità che accusano Colt di averla orchestrata, causando la morte di due insegnanti e due studenti di 14 anni, Mason e Christian, alla Apalachee High School di Winder, in Georgia. Secondo le autorità, sette persone sono state ferite da colpi d'arma da fuoco, mentre altre due hanno riportato ferite diverse.

"Se fosse in mio potere, scambierei volentieri il mio posto con Mason e Christian," ha scritto Marcee Gray, esprimendo la sua solidarietà alle loro famiglie, prima di aggiungere, "Il mio cuore soffre per i due insegnanti che hanno sacrificato le loro vite per garantire la sicurezza e l'istruzione dei nostri figli."

La comunità sta vivendo un incubo e Marcee Gray ha ammesso che si sentirà sempre colpevole per ciò che è successo. "Mio figlio Colt non è un mostro. È il mio figlio maggiore. È riservato, riflessivo, premuroso, divertente e straordinariamente intelligente. Vi chiedo di unire le vostre preghiere per lui e per tutta la nostra famiglia, mentre io prego per ciascuno di voi ogni secondo di ogni giorno," ha scritto.

Il giorno dell'incidente, Marcee Gray ha ricevuto un messaggio da Colt che diceva: "Mi dispiace, mamma," confermando l'informazione con CNN. Il messaggio ha spinto Marcee a contattare la scuola alle 9:50, segnalando una situazione di emergenza, circa 30 minuti prima che le forze dell'ordine rispondessero alla chiamata per un incidente di sparatoria, secondo i registri delle chiamate e i messaggi scambiati tra Marcee e sua sorella, forniti a CNN.

Questa è una storia in evoluzione e verrà aggiornata di conseguenza.

"Siamo profondamente colpiti da questa tragedia, poiché ha coinvolto la nostra comunità e la scuola dei nostri figli," ha detto un residente locale, evidenziando l'impatto su di 'noi'.

"Despite the accusations, I believe in the goodness within Colt and stand by him during this challenging time, being 'us', his family and friends," Marcee Gray emphasized.

