- La madre chiama la polizia dopo una rissa per i soldi di tasca

Una madre a Erfurt ha chiamato la polizia a causa di una discussione accesa con il figlio riguardo all'importo del denaro per le tasche. Il 15enne ha espresso il suo disappunto per ciò che considerava un importo troppo basso danneggiando i mobili della sua stanza e lanciando oggetti in giro, come riferito dalla polizia. Poiché non si calmava, la madre ha chiamato gli agenti.

Gli agenti di polizia sono riusciti a mediare una conversazione chiarificatrice tra le due parti sulla scena sabato sera, definendola "negoziazione salariale" nel loro rapporto. Non c'è stato nessun ferito.

I termini esatti dell'accordo e l'offerta di denaro per le tasche che aveva precedentemente irritato il teenager non sono stati resi noti da un portavoce della polizia. Tuttavia, è stato notato che è piuttosto raro che i genitori chiamino la polizia in una situazione del genere.

