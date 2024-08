- La madre chiama la polizia dopo una rissa per i soldi di tasca

Una madre di Erfurt ha chiamato la polizia a causa di una discussione accesa con il figlio riguardo alla quantità di denaro per le tasche. Il 15enne ha espresso il suo fastidio per ciò che considerava un importo insufficiente danneggiando i mobili della sua stanza e lanciando oggetti in giro, come hanno riferito gli agenti. Poiché si è rifiutato di calmarsi, la madre ha allertato gli ufficiali.

La polizia è riuscita a mediare una conversazione chiarificatrice tra i due "negoziatori" sulla scena sabato sera, definendola "trattative salariali" nel loro rapporto. Nessuno è rimasto ferito.

Le esatte condizioni dell'accordo e l'offerta di denaro per le tasche che aveva precedentemente irritato il teenager rimangono ignote, poiché un portavoce della polizia non ha potuto fornire dettagli. Tuttavia, è stato notato che è molto raro che i genitori chiamino la polizia in una situazione del genere.

Il figlio ha ammesso di aver danneggiato i mobili della sua stanza a causa della sua rabbia per l'importo del denaro per le tasche. Dopo l'intervento della polizia, il ragazzo ha accettato di riparare i mobili danneggiati come forma di scuse.

