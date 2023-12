La macchina stava girando per me": Sam Bird racconta la gara della sua vita

Per il pilota di Formula E Sam Bird, il suo momento di "zona" è arrivato in quella che definisce la "gara della mia vita" a Buenos Aires nel 2016.

Il britannico è stato in testa fin dall'inizio e dice di essere stato un tutt'uno con la sua auto, anche se ha descritto l'esperienza come "intensa" mentre respingeva una falange di sfidanti per ottenere la sua prima vittoria in quella stagione.

"All'ultima chicane di ogni giro dovevo solo indicare alla parte anteriore dell'auto la curva e l'auto girava per me", ha detto al programma televisivo Supercharged della CNN.

"Non credo di aver mai avuto bisogno di dare troppi input allo sterzo, ho solo giocato con il posteriore come una macchina da rally per 30 giri e passa. È stato davvero molto intenso".

LEGGI: "Movimento, vibrazioni, dinamismo": La telecamera da casco che sta rivoluzionando la Formula E

Dalla vittoria sulla pista della sua città natale a Londra nel 2015 all'incidente a Città del Messico all'inizio di quest'anno, il trentenne Bird ha sperimentato quasi tutto il possibile in pista.

Ma la gara nella capitale argentina, il quarto evento della seconda stagione di Formula E, ha dato a Bird la spinta necessaria dopo un inizio lento della campagna.

Ha superato le qualifiche e si è piazzato in pole position, prima di dare il via alla sua esplosione.

"Credo di aver mangiato i miei Weetabix quella mattina e sono riuscito ad assicurarmi la pole position e poi è stata davvero la gara della mia vita", ha aggiunto Bird.

Bird non ha certo avuto vita facile, dovendo respingere le avances di Lucas di Grassi e del vincitore del campionato Sebastian Buemi durante la gara.

"Credo di aver avuto sempre una macchina a mezzo secondo dalla mia", ricorda Bird. "Per la maggior parte della gara ho avuto il fiato sul collo di Di Grassi e poi Buemi è arrivato dalle retrovie fino in testa per mettermi sotto pressione".

Bird ha mantenuto il sangue freddo nonostante il caldo e ha approfittato del FanBoost - un'opportunità per i fan di votare il proprio pilota preferito e di assegnargli una spinta in più durante la gara - per concludere con 0,716 secondi di vantaggio su Buemi e conquistare la sua terza vittoria in carriera in Formula E. "È stata probabilmente una gara molto difficile per me.

"È stato probabilmente il più duro lavoro che abbia mai fatto su una monoposto, e non vedevo l'ora di vedere la bandiera a scacchi", ha aggiunto Bird, che è uno dei soli quattro piloti a correre per la stessa squadra per tutte e sei le stagioni di Formula E, insieme a di Grassi, Oliver Turvey e Buemi.

"Onestamente, il podio è stato fantastico. Ottenere la prima vittoria per DS è stato un momento davvero importante per noi come squadra e qualcosa che conserverò a lungo".

Pur essendo la seconda stagione di Virgin Racing in questo sport, è stata la prima in coppia con il produttore DS Performance.

Bird ritiene che la sua corsa sfrenata a Buenos Aires abbia contribuito a far conoscere l'azienda nella sua stagione di debutto.

"DS era appena entrata a far parte di Virgin Racing, quindi era appena diventata una squadra di produzione, e noi avevamo questa nuova catena cinematica, ma era molto, molto pesante, molto sovraccarica, super complicata da guidare, ma siamo riusciti a vincere la gara", ha detto.

Visitate CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

In totale, Bird è salito sul podio 18 volte nelle 62 gare disputate con la Virgin, vincendone nove.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com