- La macchina colpisce un albero e si ribalta. Il conducente muore.

Un autista è morto in un incidente nella regione di Garmisch-Partenkirchen. L'86enne ha perso il controllo della sua auto nel pomeriggio di mercoledì vicino a Ettal per ragioni ignote e si è schiantato contro un albero, come riferito dalla polizia.

L'auto si è cappottata e si è fermata in un campo. I vigili del fuoco hanno soccorso l'autista rimasto intrappolato. Un medico ha dichiarato l'uomo morto sul posto.

La polizia ha anche riferito che c'era un forte temporale con forti piogge al momento dell'incidente. Non è ancora chiaro se ci sia un nesso tra il temporale e l'incidente. Le indagini sono in corso.

