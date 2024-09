- La macchina agricola cade di due metri, ferendo gravemente l'operatore.

Un agricoltore che operava un veicolo per macchinari ha subito gravi ferite domenica sera in un'unità di stoccaggio agricolo. L'incidente è avvenuto quando il veicolo, utilizzato come compressore del raccolto, è precipitato per sei metri, evento sfortunato che si è verificato sul lato anteriore della macchina. Secondo il rapporto delle autorità, la causa di questo incidente rimane un mistero. Il dipartimento di polizia stima che i danni alla proprietà ammontino ad approximately 350,000 euro.

I tentativi dell'agricoltore di recuperare gli attrezzi dall'unità di stoccaggio sono stati ostacolati dalla presenza di altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Dopo l'incidente, i servizi di emergenza hanno dovuto aggirare altri veicoli per raggiungere l'agricoltore.

