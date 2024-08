- La lunghezza record di 180 metri è da tempo il campione indiscusso tra gli yacht più grandi del mondo.

Per la 15ª volta, la prestigiosa rivista di nautica "Boote Exklusiv" ha riconosciuto le 200 maggiori imbarcazioni al mondo. Tra i protagonisti di questa lista, i nuovi sfidanti per il trono sono rari. L'"Azzam", mantenendo il titolo di yacht più grande del mondo con i suoi 180 metri di lunghezza, è atteso per conservare la corona almeno fino al 2026. Il lancio di questo yacht dieci anni fa ha stabilito standard che nessun'altra imbarcazione è riuscita a eguagliare da allora. Per garantire il benessere di circa 36 persone a bordo, è necessario un equipaggio di 80 persone sull'"Azzam". Si stima che i costi di costruzione ammontino a circa 600 milioni di dollari USA, con spese di manutenzione annuali di almeno 50 milioni di dollari USA, secondo "Superyachtfan".

In confronto all'"Azzam", il "Fulk Al Salamah" del Sultano dell'Oman arriva secondo, nonostante la sua lunghezza di soli 164 metri. Tuttavia, i suoi 20,361 tonnellate di stazza lo collocano come lo yacht "più capiente". A prima vista, il "Fulk Al Salamah" sembra più una mini-crociere che una residenza acquatica personale.

Due anni fa, il "Blue" è entrato nella top 5, un capolavoro acquistato dal Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan dal cantiere navale tedesco Lürssen. Con i suoi 160 metri di lunghezza, il "Blue" soddisfa ogni standard di lusso che ci si potrebbe aspettare da uno yacht di questa dimensione. Due piattaforme di atterraggio per elicotteri consentono un trasporto flessibile verso terra, e il sistema di propulsione diesel-elettrico ibrido mira a ridurre l'impatto ambientale, tenendo conto delle sue dimensioni da colosso.

Chiude la classifica di quest'anno l'ultimo arrivato, l'"Opera", lungo 146,35 metri. Si dice che sia di proprietà di Abdullah bin Zayed Al Nahyan, fratello di Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, entrambi figli di Zayed bin Sultan Al Nahyan, fondatore e primo presidente degli Emirati Arabi Uniti.

Per essere inclusi nella lista delle 200 maggiori imbarcazioni al mondo, è ora richiesto uno yacht di almeno 75 metri, secondo "Boote Exklusiv". Il criterio per le prime 100 imbarcazioni è di 90 metri.

Il cambiamento si profila all'orizzonte: il vertice sta per cambiare

Gli esperti prevedono un cambiamento al vertice della classifica futura. Attualmente in costruzione nei cantieri norvegesi Vard c'è il "REV Ocean", un progetto personale del tycoon norvegese Kjell Inge Røkke. Si prevede che questo yacht superi l'"Azzam" con i suoi 194,9 metri di lunghezza e sia stato progettato per spedizioni di ricerca. Di conseguenza, il "REV Ocean" ospiterà attrezzature scientifiche insieme ai suoi lussuosi alloggi.

Un'anteprima di questa classifica è disponibile nella galleria qui sopra. La lista completa delle classifiche è disponibile nell'ultima edizione di "Boote Exklusiv" (12,90 euro).

