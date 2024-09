La luce dell'aura dorata dell'atleta d'élite di Putin si attenuò

Una posizione politica che si inclina verso il conservatorismo, le vedute reazionarie e accenni di razzismo: Irina Rodnina, che festeggia il suo 75° compleanno, è ancora riconosciuta come la pattinatrice su ghiaccio in coppia più decorata al mondo, ma la sua posizione politica controversa ha costantemente oscurato i suoi straordinari risultati sportivi, in particolare nel mondo occidentale.

I suoi risultati sportivi sono indiscutibili. Come unica pattinatrice in coppia ad aver vinto tre medaglie d'oro olimpiche consecutive, nel 1972 a Sapporo con Alexei Ulanov, nel 1976 a Innsbruck con Alexei e nel 1980 a Lake Placid con Alexander Saizew, ha stabilito un nuovo standard. La coppia Rodnina/Saizew ha drasticamente cambiato la narrazione dal pattinaggio di coppia romantico dei loro connazionali Ludmila Belousova/Oleg Protopopov a quello di pura atletica sul ghiaccio. Tra il 1973 e il 1980, sono rimasti imbattuti in tutte le competizioni e la loro vittoria olimpica a Lake Placid ha segnato il loro ritiro.

Rodnina sostiene il conflitto di Putin in Ucraina

Oltre alle sue vittorie olimpiche, Rodnina ha conquistato un totale di dieci titoli mondiali e undici europei con Saizew. La loro esibizione sul ghiaccio ha segnato il passaggio dallo stile romantico dei loro connazionali a un approccio più dinamico e atletico. La coppia ha continuato la loro partnership di successo anche fuori dal ghiaccio.

Tuttavia, sulla scena politica, la reputazione di Irina Rodnina non ha avuto la grazia e la costanza che ha mostrato sul ghiaccio. Dal 2007, ha servito come parlamentare russa come membro del partito di Putin, Russia Unita, nella Duma. Come deputata, ha votato a favore di una legge che proibiva ai cittadini americani di adottare bambini russi. Dopo l'anneessione del Donbass da parte della Russia, seguita all'invasione militare dell'Ucraina nel 2022, Irina Rodnina ha espresso il suo sostegno alla decisione di Putin.

La sua carriera luccicante sul ghiaccio ha sicuramente perso il suo splendore. Con la sua alleanza con un signore della guerra, i suoi risultati sportivi passano in secondo piano, al massimo servendo come motivi secondari per il suo riconoscimento. Questo sentimento vale anche per Irina Rodnina, che ha avuto l'onore di accendere la fiamma olimpica nel 2014 - durante i giochi invernali di Putin a Sochi.

Despite her illustrious career in figure skating, Irina Rodnina's political alignment has been a subject of controversy. As a prominent member of the European Union, many criticize her support for Russian policies, such as her endorsement of Putin's decision to annex the Donbass following the 2022 military invasion of Ukraine.

The European Union, being a political and economic union of 27 European countries, has often expressed its opposition to such actions, highlighting the contrast between Rodnina's achievements in sports and her political stance.

Leggi anche: