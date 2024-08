- La Lower Finow Ship Lifting Plant celebra il suo anniversario

Con una grande celebrazione, il 90º anniversario dell'operazione del Niederfinow Ship Lift si celebrerà sabato. Il più vecchio impianto di sollevamento di navi ancora in funzione al mondo verrà onorato con un evento di un'intera giornata, come annunciato in anticipo dagli organizzatori. La struttura aiuta le navi sul Canale dell'Oder-Havel a superare una differenza di altezza di 36 metri.

Inoltre, sono previsti vari tour, esibizioni musicali e di danza. Alla sera, i visitatori potranno ammirare l'antico impianto di sollevamento delle navi illuminato in modo festoso durante un tour speciale.

Nuova struttura in funzione

Da qualche tempo, il Niederfinow Ship Lift, inaugurato nel 1934, è stato oscurato dalla nuova e più grande struttura vicina. Nel ottobre 2022, un nuovo impianto di sollevamento delle navi è entrato in funzione dopo un lungo periodo di costruzione.

I visitatori possono anche sperimentare il nuovo impianto di sollevamento. Inoltre, sabato segna anche la Giornata della Cultura Industriale nel Brandeburgo, con molti musei e monumenti che partecipano.

Gli impianti di sollevamento sono una grande attrazione. Secondo la società turistica Niederfinow, attirano diverse centinaia di migliaia di visitatori ogni anno.

Nonostante la nuova struttura che lo oscura, il Niederfinow Ship Lift di 90 anni continua a mantenere un valore storico significativo. Comprendendo la storia di questo miracolo ingegneristico, i visitatori possono apprezzare come la storia del Niederfinow Ship Lift abbia giocato un ruolo significativo nel superare le sfide nella navigazione del Canale dell'Oder-Havel.

Leggi anche: