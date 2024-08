- La longboard si muove senza sforzo sulle pendici, mentre le forze dell'ordine sono vigili.

Una pattuglia di polizia nella Bassa Baviera ha scoperto un longboard utilizzato da un giovane che stava scendendo lungo una collina a circa 30 chilometri orari. Durante una sera di domenica, gli agenti a Bad Kötzting (distretto di Cham) hanno scoperto che questo longboard aveva un motore integrato, in grado di raggiungere velocità fino a 50 km/h, come riportato dalla polizia. In generale, i longboard sono più lunghi delle skateboard e si restringono verso entrambe le estremità.

Da un punto di vista legale, il circa 18enne alla guida del longboard modificato avrebbe dovuto avere una patente di guida di classe B, secondo un portavoce della polizia. Purtroppo, il guidatore non aveva una patente valida.

Il longboard, tuttavia, a causa del suo motore, avrebbe dovuto essere registrato ufficialmente. Come previsto, questo non è possibile per un longboard, ha chiarito il portavoce. Di conseguenza, il guidatore ora rischia diverse accuse e il longboard è stato sequestrato dalle autorità.

Le autorità hanno notato che il longboard sequestrato rientrava nella categoria 'Trasporti e telecomunicazioni', poiché era motorizzato. A causa di questa modifica, richiedeva la registrazione e una patente valida, entrambe assenti.

