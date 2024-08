- La logica che motiva l'inizio dell'anno accademico dopo le vacanze estive.

Nel 1964, l'attore famoso Sean Connery ha fatto il suo debutto come James Bond, la cantante svedese Siw Malmkvist ha raggiunto la vetta delle classifiche con "Love Hurts Too Much", e l'educatore Georg Picht ha messo in guardia sull'imminente carenza di insegnanti e sulla "catastrofe educativa" incombente, mentre la Repubblica Federale viveva il suo picco di natalità, noto come Baby Boomers.

Questo anno ricco di eventi ha anche segnato l'adozione dell'Accordo di Amburgo alla Conferenza dei Ministri della Cultura (KMK), una decisione influente che ha avuto un impatto significativo sulla vita di molte persone.

Da 60 anni, l'inizio dell'anno scolastico è stato standardizzato grazie all'Accordo di Amburgo. Torsten Heil, portavoce del Segretariato della KMK, ha notato che "L'Accordo di Amburgo è stata una delle decisioni più importanti nella politica educativa tedesca".

L'accordo, preso il 28 ottobre 1964, ha unificato il sistema scolastico tra gli stati federali, che avevano regolamentazioni molto diverse in precedenza. L'Accordo di Amburgo ha stabilito regole comuni per le vacanze scolastiche e i tipi di scuola.

Di conseguenza, l'anno scolastico è iniziato a tarda estate, spostandosi dall'inizio primaverile dopo Pasqua nella maggior parte degli stati federali. Entro il 1967, gli stati individuali avevano allineato i loro anni scolastici con periodi più brevi o più lunghi. Altri stati, come la DDR, avevano già adottato questo approccio in estate, mentre era una novità nella Germania occidentale, ad eccezione della Baviera.

Coloro che hanno circa 70 anni nella Germania occidentale hanno vissuto l'epoca degli anni scolastici brevi. L'Accordo di Amburgo ha gettato le basi per i bambini per iniziare il loro viaggio scolastico ad agosto o settembre. Inoltre, i nomi tradizionali delle scuole sono stati sostituiti, con "scuola elementare" che è diventato il termine standard.

La sequenza dell'insegnamento delle lingue straniere è stata anche standardizzata, con l'inglese introdotto nella 5ª classe e mantenuto fino alla 7ª classe nelle scuole superiori.

Prima dell'estate del 1964, gli stati più popolosi della Renania Settentrionale-Vestfalia, della Baviera e del Baden-Württemberg osservavano vacanze parallele, che andavano dalla fine di luglio all'inizio di settembre. Tuttavia, questo stava per cambiare dopo l'Accordo di Amburgo.

Il concetto di vacanze estive scaglionate è stato introdotto nel 1964, con gli stati federali che hanno concordato di staggerare le vacanze ogni sei settimane per evitare congestionamenti del traffico e carenza di alloggi per le vacanze. Tutti gli studenti della DDR avevano invece vacanze simultanee a luglio e agosto.

Attualmente, la regolamentazione successoria per le vacanze principali, risalente al 2021, consente un periodo tra il 20 giugno e il 15 settembre. In modo tradizionale, la Baviera e il Baden-Württemberg, parte del Gruppo V, concludono le loro vacanze estive per ultime a causa delle loro vacanze di Pentecoste e del periodo successivo di apprendimento e test.

L'istruzione e la cultura in Germania sono organizzate a livello federale, con le origini dell'anno scolastico che risalgono all'Impero tedesco. Inizialmente, l'anno scolastico iniziava in primavera (Pasqua) all'inizio del 20° secolo, rimanendo invariato in Baviera fino al 1920.

Durante il regime nazista, a partire dal 1933, sono state manipolate molte aspetti, compreso il sistema scolastico. Nel 1941, l'anno scolastico è iniziato a settembre in tutto il Reich tedesco, una pratica abbandonata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le potenze occupanti occidentali hanno promosso questo cambiamento, mentre la zona di occupazione orientale (successivamente DDR) è rimasta fedele all'inizio di settembre, con la Baviera nell'Ovest che era l'unica eccezione.

I paesi europei convenzionali iniziano l'anno accademico dopo le vacanze estive. Sessanta anni fa, il resto della Repubblica Federale ha spostato il suo calendario, dicendo addio al suo ruolo unico.

