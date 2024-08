- La lobbying deve essere migliorata

Il governo e il parlamento del Saarland hanno recentemente fatto progressi nella trasparenza del loro lavoro politico. Tuttavia, secondo l'organizzazione Transparency Germany, c'è ancora un notevole bisogno di miglioramento. Nella loro classifica dei Länder, la Turingia è al primo posto. Il Saarland è all'11º posto, mentre l'ultimo posto è occupato dallo stato di Brema.

I Länder precedentemente ben performanti hanno migliorato di più grazie a nuove regolamentazioni, ha detto Norman Loeckel di Transparency Germany. Al contrario, si deplora una preoccupante stagnazione tra i Länder alla fine della classifica. "Sembra che molti decisori mancino della volontà politica necessaria per regole moderne per una politica pulita, nonostante la fiducia nelle istituzioni democratiche che crolla".

Quattro criteri per una politica integrale e trasparente sono stati esaminati: un Land ha un registro dei lobbisti e come è strutturato? La partecipazione dei lobbisti nelle leggi è resa pubblica attraverso una cosiddetta "impronta legislativa"? Ci sono periodi di raffreddamento per i membri del governo e i funzionari di alto livello quando passano dalla politica al settore privato? E quali sono le regole di comportamento, gli obblighi di divulgazione e i divieti, ad esempio, per le attività secondarie dei membri del parlamento? Ciascuno di questi criteri ha contato per il 25% dell'evaluazione complessiva. Il Saarland ha soddisfatto solo alcuni criteri nelle due categorie di registro dei lobbisti e regole di comportamento, ad esempio, un registro dei lobbisti è stato introdotto nello stato nel 2023.

La Turingia in testa, Brema in fondo

Nessuno dei Länder si è comportato bene come il governo federale, che Transparency certifica ora con buone regole di lobby e trasparenza. Raggiunge un valore del 71%. In testa tra i Länder, la Turingia raggiunge un valore del 69%. Qui, l'organizzazione loda il fatto che lo stato ha presentato un registro dei lobbisti in giugno. Gli stati dietro di essa, la Baviera (54%) e il Baden-Württemberg (53%), hanno aumentato la loro distanza dal campo medio grazie ai nuovi periodi di raffreddamento. Il Saarland raggiunge un valore del 23%.

Secondo Transparency, l'ultimo posto, Brema (9%), manca di tali regole, nonché di un registro dei lobbisti e di un'impronta legislativa nelle leggi. Nello stato governato per decenni dall'SPD, "la consapevolezza e la sensibilizzazione per questa integrità politica non è molto pronunciata - nel senso che ci si dà regole reali per essa", ha detto Loeckel. "A Brema, è compito dei media tenerne d'occhio".

