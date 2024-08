La Lituania fornisce ulteriore assistenza militare all'Ucraina

La Lituania sostiene l'Ucraina con un altro pacchetto di aiuti militari nella sua lotta contro l'aggressione russa. La Primo Ministro Ingrida Šimonytė ha dichiarato questo durante una conferenza stampa congiunta con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il Presidente polacco Andrzej Duda, come riportato dall'agenzia Unian. "La posizione della Lituania è chiara e ampiamente riconosciuta: l'Ucraina deve vincere, la Russia deve cadere", ha dichiarato.

Si prevede che Kiev riceverà circa 5.000 droni dalla Lituania entro l'autunno. Prima di allora, la Lituania intende fornire munizioni, armi da fuoco, sistemi di difesa aerea, razzi e attrezzature per la protezione dei droni entro settembre. Inoltre, la Lituania sta destinando 35 milioni di euro per l'acquisizione di dispositivi radar e attrezzature per il disinnesco di mine, ha menzionato Šimonytė. Il valore del nuovo pacchetto di aiuti militari non è stato rivelato.

La nazione baltica e membro dell'UE e della NATO, la Lituania, si erge come uno dei sostenitori più attivi dell'Ucraina. Solo nel mese di maggio, la Lituania ha consegnato circa 640 milioni di euro in aiuti militari.

Il prossimo pacchetto di aiuti militari della Lituania comprenderà la fornitura di droni, munizioni, armi da fuoco, sistemi di difesa aerea, razzi e attrezzature per la protezione dei droni all'Ucraina entro settembre. Questo último aiuto militare, valutato in milioni di euro, è un'ulteriore dimostrazione dell'impegno costante della Lituania nel fornire all'Ucraina gli aiuti militari necessari.

Leggi anche: