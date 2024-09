La Lituania considera lo schieramento della brigata di combattimento tedesca come una forma di assistenza, secondo Wiegold alle 10:03.

09:28 Kim Si Impegna a Rafforzare i Rapporti con MoscaIl leader nordcoreano Kim Jong Un ha espresso l'intenzione di rafforzare i legami con la Russia, secondo i media di stato. Dopo i colloqui tra Kim e il capo del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu in Nord Corea, i media di stato hanno riferito di una sostanziale discussione sulla "strengthening of the strategic dialogue between the two nations and fortifying cooperation to secure their common security interests," alongside regional and international affairs. Tuttavia, l'Ucraina, gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno accusato la Corea del Nord di fornire armi e missili alla Russia per il conflitto in Ucraina. Pyongyang ha etichettato queste accuse come "prepostere."

08:59 Starmer, Biden Debatteranno l'Uso di Armi Occidentali a Lungo Raggio dall'UcrainaIl Primo Ministro britannico Starmer e il Presidente degli Stati Uniti Biden sono destinati a discutere se l'Ucraina dovrebbe essere autorizzata ad utilizzare armi occidentali a lungo raggio contro i bersagli russi. Hanno rimandato una decisione su questa questione in precedenza, ma ora la discuteranno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York la prossima settimana, insieme a un gruppo più ampio di persone, ha detto Starmer. I media del Regno Unito riportano che Biden, a causa delle paure di una conflitto nucleare, è aperto all'utilizzo di razzi britannici e francesi equipaggiati con tecnologia USA, ma non di razzi USA.

08:23 Zelensky su Trump: "Promesse della Campagna Elettorale"Il candidato presidenziale repubblicano degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente affermato di poter porre fine al conflitto in Ucraina in un giorno, ma non ha mai presentato una strategia. Quando gli è stato chiesto delle dichiarazioni di Trump durante un'intervista a CNN, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto, "Non posso comprenderlo oggi perché non sono a conoscenza dei dettagli e di ciò che comporta." Zelensky ha dichiarato che, a suo parere, c'è una campagna elettorale negli Stati Uniti. "E le promesse della campagna sono le promesse della campagna," ha aggiunto. "A volte non sono completamente realistiche." Tuttavia, Zelensky ha anche menzionato di aver parlato con Trump due mesi fa, e che Trump gli aveva assicurato il supporto per l'Ucraina.

07:27 ISW: la Russia Ha Bisogno di Ulteriori Truppe a Kursk per Sconfiggere gli UcrainiLa Russia continua i suoi contrattacchi nella regione di Kursk, ma l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) non prevede un'operazione su larga scala per espellere gli ucraini da Kursk. L'ISW, con sede a Washington, sottolinea che le autorità russe si sono affidate principalmente a coscritti male addestrati e male equipaggiati, insieme a piccole sezioni delle forze armate russe regolari e altre forze di sicurezza nella regione di frontiera. In una valutazione, il think tank ipotizza che "un'operazione russa per riprendere il territorio captured dalle forze ucraine nell'Oblast' di Kursk richiederà probabilmente più personale e risorse di quanto la Russia abbia già concentrato in questa area - soprattutto se la maggior parte delle unità già deployate manca di esperienza di combattimento."

06:49 L'Ucraina Soffre di Attacchi Persistenti di Droni

Secondo l'esercito ucraino, la Russia ha lanciato droni Shahed contro l'Ucraina durante la notte. L'esercito russo ha dispiegato gruppi multipli di attacchi con droni, ha riferito l'aeronautica ucraina. Gli allarmi aerei sono stati attivati in quasi tutte le regioni del paese, comprese la regione di Odessa. La marina ha riferito di aver abbattuto nove droni lì. Sono state segnalate esplosioni nella città di Odessa, ma non ci sono state segnalazioni di vittime finora.

06:13 Mützenich Sosteriene un'Iniziativa di Pace InternazionaleIl capo della fazione SPD Rolf Mützenich sostiene un gruppo di contatto internazionale per avviare un'iniziativa di pace nel conflitto ucraino. "A mio avviso, questo è il momento giusto per gli alleati occidentali per avviare un gruppo di contatto per avviare un processo di pace," ha detto alla "Rheinische Post". "Il Cancelliere federale e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky concordano sul fatto che ora è il momento giusto per intensificare gli sforzi per i negoziati di pace, e che la Russia dovrebbe essere inclusa nella successiva summit sulla pace." Quando gli è stato chiesto quali paesi potrebbero far parte di un tale gruppo di contatto, Mützenich ha menzionato paesi come la Cina, l'India, la Turchia e il Brasile che assumono la responsabilità. "In questi paesi, la convinzione che la guerra di aggressione russa potrebbe diventare un peso sta crescendo. Pertanto, il lavoro di un gruppo di contatto 'potrebbe effettivamente essere promettente' e potrebbe svolgere un ruolo importante di mediazione."

05:41 L'UE Pondera una Nuova Strategia per l'Estensione delle SanzioniI diplomatici dell'UE dicono che la commissione sta esaminando tre opzioni su come le sanzioni contro la Russia potrebbero essere estese in futuro. Scenario corrispondenti sono stati presentati ai diplomatici europei venerdì, hanno detto diversi insider. L'impulso dietro questo è il denaro bloccato della banca centrale russa, che gioca un ruolo cruciale nell'assegnare un mega-prestito dai paesi del G7 all'Ucraina per un importo di 50 miliardi di dollari. Questi asset sono stati bloccati dalla aggressione russa in Ucraina.

03:40 Klitschko: Detriti di Droni Colpiscono le Strutture della Città di KyivIl sindaco di Kyiv Vitali Klitschko ha riferito tramite l'app di messaggistica Telegram che i detriti del drone hanno colpito un edificio comunale nella capitale ucraina. I detriti sono atterrati su un edificio municipale nel distretto di Obolon a nord di Kyiv all'alba. Klitschko ha scritto che i servizi di soccorso erano in viaggio per il luogo. In precedenza, il sindaco aveva riferito che le unità di difesa aerea erano attive nella capitale.

01:35 Kim Jong Un Pianifica una Cooperazione più Stretta con ShoiguIl leader nordcoreano Kim Jong Un si è impegnato a una cooperazione più stretta con il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu. Come riportato dall'agenzia di stampa statale KCNA, i due uomini hanno avuto uno scambio di vedute intensivo durante la visita di Shoigu a Pyongyang e hanno raggiunto un consenso soddisfacente su questioni relative alla cooperazione per garantire gli interessi di sicurezza reciproci. Shoigu, che era ancora ministro della difesa russo fino a maggio, aveva avviato relazioni più strette tra la Corea del Nord e la Russia con una visita a Pyongyang lo scorso luglio.

11:36 Zelensky condividerà "strategia della vittoria" con Biden a settembreIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha programmato un incontro per settembre con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. "Esporrò la nostra strategia per raggiungere la vittoria", ha dichiarato durante un discorso a Kyiv. Questo piano prevede un processo decisionale coordinato per fornire all'Ucraina le forze necessarie per condurre il conflitto verso la pace. "Questi tipi di conflitti possono essere risolti giustamente attraverso l'espulsione con la forza dell'esercito invasore o attraverso la diplomazia", ha chiarito Zelensky. Questo passo mira a garantire l'indipendenza autentica dell'Ucraina. Tuttavia, Kyiv conta sul sostegno degli Stati Uniti per una posizione forte.

23:27 Le forze russe spostano l'attenzione sulla spinta verso sudIntensi scontri persistono nell'est dell'Ucraina, secondo l'esercito ucraino. Lo Stato Maggiore di Kyiv ha riferito 115 scontri nel suo aggiornamento serale della situazione. "L'azione più intensa oggi si è verificata a Kurachove, inoltre, gli avversari sono stati attivi anche nelle direzioni di Lyman e Pokrovsk", si legge nel rapporto. Kurachove è un piccolo paese situato a sud di Pokrovsk. Per molto tempo, Pokrovsk è stato considerato il principale obiettivo d'attacco delle truppe russe. Recentemente, however, i russi sono riusciti a ottenere solo limitati guadagni territoriali in quella zona. Invece, hanno ampliato il fronte offensivo verso sud, con l'obiettivo di catturare la città mineraria di Hirnyk vicino a Kurachove.

21:58 Zelensky: Progressi nell'area di Kursk portano sollievoSecondo il Presidente Volodymyr Zelensky, l'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk sta dando risultati positivi. Nell'area di Cherkasy, il nemico è stato respinto e nel Donetsk, l'avanzata russa si è attenuata, afferma Zelensky. La Russia non ha ancora ottenuto guadagni significativi nel suo contrattacco a Kursk. In precedenza, c'erano dubbi sulla mobilitazione di più ampie formazioni di truppe russe da Donetsk e altre regioni a Kursk. La Russia afferma di aver ripreso 10 dei 100 villaggi occupati.

20:30 "L'Ovest ha paura" - la critica di Zelensky all'approccio degli alleatiIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa l'Occidente di mostrare "paura" nell'aiutare l'Ucraina a abbattere i missili russi. "Se gli alleati collettivamente abbattessero i missili e i droni nel Medio Oriente, perché non c'è una decisione simile per abbattere i missili russi e i droni Shahed nel cielo ucraino?" si è chiesto durante una conferenza a Kyiv. "Hanno paura anche solo di dire: 'Stiamo lavorando su questo.' E questa esitazione si verifica anche quando i missili e i droni minacciano direttamente i territori dei nostri vicini", si è lamentato il leader ucraino. Questo Ovest è "imbarazzante per il mondo democratico".

20:18 La Russia ha schierato oltre 8000 droni iranianiSecondo il governo di Kyiv, la Russia ha lanciato 8060 droni Shahed iraniani contro l'Ucraina dall'inizio della guerra. Non ci sono ancora stati comunicati ufficiali da parte dell'Iran o della Russia. L'Ucraina ha accusato per la prima volta il governo iraniano di fornire i droni suicida alla Russia nell'autunno del 2022.

19:11 Gli Stati Uniti resistono nel rivelare la decisione sulle armi a lungo raggio per l'UcrainaA Washington, il Primo Ministro britannico Keir Starmer e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sono previsti per un incontro. Il mondo attende con ansia eventuali annunci riguardanti l'autorizzazione delle armi a lungo raggio per l'Ucraina. Fonti del "Guardian" britannico suggeriscono che Kyiv ha ricevuto il permesso di condurre attacchi con missili Storm-Shadow. Tuttavia, nessuna delle due parti si aspetta di rivelare dettagli su questa questione durante l'incontro odierno. "Non mi aspetto un annuncio oggi sull'utilizzo di armi a lungo raggio all'interno della Russia - certamente non dagli Stati Uniti", dice John Kirby, Responsabile delle Comunicazioni del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Si limita a menzionare che sono in corso discussioni con la Gran Bretagna, la Francia e altri alleati "sull

