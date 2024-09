La Lituania assume i rappresentanti della missione diplomatica russa

La Lituania ha convocato un rappresentante dell'Ambasciata russa a Vilnius a causa dei gravi attacchi aerei che la Russia ha condotto in Ucraina. Durante l'incontro di mercoledì, come riferito dal Ministero degli Affari Esteri lituano, il diplomatico ha ricevuto forti proteste per l'aumento dei bombardamenti delle aree civili in Ucraina.

Il ministero ha sottolineato che i frequenti attacchi contro scuole, strutture mediche e quartieri residenziali dimostrano la disperazione della Russia e il disprezzo per i diritti umani fondamentali e il diritto internazionale. Almeno sette persone sono morte e circa 38 sono rimaste ferite negli attacchi aerei russi sulla città ucraina occidentale di Lviv, mercoledì.

In un incidente precedente di martedì, più di 50 persone sono morte e circa 270 sono rimaste ferite in un attacco sulla città ucraina centrale di Poltava. La Russia è in conflitto con l'Ucraina da circa due anni e mezzo.

L'Ambasciata russa a Vilnius è stata richiesta di spiegare le azioni della Russia alla luce degli attacchi aerei in Lviv, una città confinante con la Lituania. despite the intense bombardment of civilian areas in Ukraine, Russia continues its conflict with Ukraine, lasting for over two and a half years.

Leggi anche: