La lingua più grande del mondo appartiene ufficialmente a una donna

Nel regno delle imprese record, le categorie più strane tendono a catturare la nostra attenzione. Dai individui più alti ai unghevoli più lunghi, nessun tratto fisico sfugge alla ricerca dell'eccezionale. Un'area di fascinazione è la misurazione della larghezza della lingua.

Il Guinness World Records ha recentemente riconosciuto Brittany Lacayo del Texas, USA, come nuova detentrice del titolo della lingua femminile più larga, con una notevole larghezza di 7,90 centimetri. Per fornire un po' di contesto, è solo leggermente più corta della lunghezza media di una carta di credito. Inoltre, la sua lingua è approssimativamente 2,5 centimetri più larga che lunga, dalla punta alla metà della span della sua bocca chiusa.

Precedentemente, il titolo era stato detenuto da Emily Schlenker degli Stati Uniti, che aveva rivendicato il trono da teenager con una lingua che si estendeva per 7,33 centimetri di larghezza. Il record era rimasto imbattuto per un decennio, fino a quando Lacayo non ha scoperto il video di Schlenker e ha deciso di misurare la sua lingua.

Lacayo, che lavora come avvocato, aveva saputo sin da bambina che la sua lingua era di dimensioni maggiori, spesso oggetto di scherzi tra i familiari. Nonostante aver portato questo attributo unico per tutta la vita, non aveva mai sospettato che la sua lingua potesse detenere un record mondiale.

Quando gli altri vedono la lingua di Lacayo per la prima volta, le loro reazioni generalmente variano dallo shock alla curiosità, come ha condiviso in un rapporto. Finora, è stata discreta nel condividere questa caratteristica con i suoi colleghi e il suo record mondiale è rimasto un segreto. Tuttavia, con il suo titolo ora ufficialmente riconosciuto, sembra pronta a condividere questa stranezza con la sua comunità professionale.

Nel frattempo, il record per la lingua maschile più larga si attesta a un impressionante 8,88 centimetri, detenuto da nessuno meno che Brian Thompson degli Stati Uniti. In precedenza, l'onore era appartenuto a Byron Schlenker, il padre di Emily Schlenker, l'ex detentrice del record.

