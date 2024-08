- La linea ferroviaria Colonia-Aachen è stata fermata a seguito di un incidente di camion.

Interruzione ferroviaria sulla linea veloce tra Colonia e Aquisgrana Continua dopo che un autocarro è precipitato sui binari. Al levar del sole di un sabato, un portavoce della compagnia ferroviaria non è stato in grado di fornire una tempistica precisa per la riapertura della linea. Durante la notte, sono proseguiti i tentativi di rimuovere l'autocarro, che è caduto sui binari intorno alle 16 del giorno precedente e ospita spesso treni ICE e Eurostar. All'alba, l'intero carico, composto dall'autocarro e dal rimorchio, è stato rimosso dai binari. Tuttavia, i lavori di riparazione dei fili dell'alta tensione sono ancora in corso.

Il 42enne alla guida dell'autocarro ha riportato gravi ferite nell'incidente e ha richiesto il trattamento in terapia intensiva in un ospedale. Un test per la droga effettuato su di lui ha dato esito positivo, portando alla richiesta di un prelievo di sangue. La causa dell'incidente resta ancora sconosciuta.

L'interruzione sulla linea ferroviaria tra Colonia e Aquisgrana sta causando notevoli disagi ai viaggiatori che utilizzano i treni ICE e Eurostar. Nonostante l'autocarro e il rimorchio siano stati rimossi con successo dai binari, i lavori di riparazione dei fili dell'alta tensione danneggiati sulla linea ferroviaria sono ancora in corso.

