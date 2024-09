- La linea 1 della metropolitana ha ripreso il suo normale funzionamento <unk> Il problema è risolto.

Sabato sera, dopo un intervento dei vigili del fuoco e un problema di comunicazione, i treni sulla linea S1 di Berlino nel settore sud-ovest sono tornati in funzione. I problemi sono stati risolti intorno a mezzanotte, come ha dichiarato un rappresentante delle ferrovie domenica mattina. In precedenza, la S-Bahn aveva un intervallo di 20 minuti tra Potsdam e Berlino-Schöneberg. La causa alla base era un problema di comunicazione a Berlino-Zehlendorf.

Sono sorti ulteriori problemi a causa dell'intervento dei vigili del fuoco alla stazione della S-Bahn Botanischer Garten sabato. Ciò ha temporaneamente interrotto la tratta tra Zehlendorf e Schöneberg.

Un guasto al meccanismo di frenatura ha provocato la fuoriuscita di fumo da un treno della S-Bahn, secondo un portavoce dei vigili del fuoco che ha parlato con un media tedesco. Poiché il treno era fermo, tutti i passeggeri sono riusciti a scendere in sicurezza. Non sono state segnalate feriti.

Il disservizio del servizio della S-Bahn ha interessato il settore sud-ovest della linea S1 di Berlino, in particolare la tratta tra Zehlendorf e Schöneberg. Nonostante i problemi del settore sud-ovest, i treni hanno ripreso il servizio dopo la risoluzione dei problemi.

