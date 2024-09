La licenza legale di Rudy Giuliani è stata revocata a Washington a causa delle sue false affermazioni riguardanti le elezioni del 2020.

Rudy Giuliani ha perso la licenza per esercitare la professione di avvocato a New York quest'estate a causa di quegli procedimenti, e poiché la barra del Distretto di Columbia (DC) e la barra di New York hanno un rapporto di reciprocità, ora sta subendo la radiazione anche nel distretto. Secondo la nuova decisione della Corte d'Appello del DC, Giuliani non ha contestato la sua radiazione a Washington.

Più di un ex avvocato di Trump ha incontrato procedimenti disciplinari professionali per aver sostenuto le sue strategie di rovesciamento delle elezioni, ma la maggior parte di questi casi contro altri avvocati di Trump sono ancora in corso.

Oltre ai procedimenti di New York, Giuliani sta affrontando procedimenti disciplinari separati della barra del DC che riguardano una causa elettorale del 2020 in cui era coinvolto, con l'obiettivo di invalidare migliaia di voti in Pennsylvania. Questo caso non è ancora giunto alla sua conclusione.

Giuliani ha subito severe conseguenze per il suo ruolo nei tentativi di rovesciamento delle elezioni. Le autorità della Georgia e dell'Arizona hanno portato avanti accuse penali contro di lui per le manipolazioni elettorali (Giuliani ha dichiarato di non colpevolezza in entrambi i casi). Inoltre, due operatrici elettorali della Georgia hanno ottenuto una condanna per diffamazione da 148 milioni di dollari contro di lui per aver diffuso false affermazioni su di loro dopo le elezioni del 2020.

I procedimenti etici dell'avvocato della disciplinary board di New York contro Giuliani si sono svolti principalmente in privato. La corte suprema di New York, nel suo ordine di radiazione, ha affermato che Giuliani non solo ha violato intenzionalmente i principi fondamentali della professione legale, ma ha anche contribuito alla instabilità nazionale seguita alle elezioni presidenziali del 2020, senza rimorso.

In una dichiarazione del giovedì, il portavoce di Giuliani, Ted Goodman, ha affermato che "i membri della comunità legale che mirano a tutelare l'integrità del sistema giudiziario dovrebbero criticare immediatamente questa decisione di parte, politicamente motivata".

Goodman ha aggiunto che "coloro che prendono di mira il sindaco Giuliani non possono ignorare il fatto che egli rimane il più acc

Leggi anche: