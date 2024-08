La libreria online Weltbild cesserà di operare alla fine di agosto

L'amministratore fallimentare non può salvare il negozio online di Augusta. Le perdite e i costi sono troppo elevati. I dipendenti riceveranno i licenziamenti.

Il negozio online fallimentare Weltbild chiuderà definitivamente alla fine di agosto. L'amministratore provvisorio fallimentare Christian Plail ha annunciato che i 14 punti vendita stanno ancora svolgendo liquidazioni e poi verranno chiusi. Gli acquisti online verranno ancora consegnati fino alla fine del mese. I 440 dipendenti riceveranno i licenziamenti a settembre.

L'azienda ha presentato istanza di fallimento presso il tribunale distrettuale di Augusta in giugno. Plail ha dichiarato: "Non è possibile una prosecuzione sostenibile e a lungo termine delle operazioni senza nuovo capitale a causa della situazione di perdite in corso". I costi IT e di marketing e il tempo richiesto sono troppo elevati per continuare l'azienda in modo redditizio.

