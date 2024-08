La libertà vigilata dell'arresto dopo la sparatoria in un incidente con un veicolo della polizia ad Augusta.

In una partita di Bundesliga ad Augusta circa un anno fa, il tribunale ha confermato che un poliziotto ha sparato alla cieca verso i suoi colleghi. L'incidente è avvenuto subito dopo che alcuni ufficiali in un furgone si erano spruzzati acqua a vicenda a causa del caldo torrido. Il sospettato, in risposta, ha estratto la sua arma di servizio e ha sparato verso il furgone, dove si trovavano i suoi colleghi.

Il proiettile è riuscito a attraversare un finestrino della volante e ha colpito un pullman della squadra ospite del Mönchengladbach, parcheggiato nelle vicinanze. Nessuno a bordo del pullman della squadra ospite è rimasto ferito in quel momento. Purtroppo, l'incidente di sparo ha causato trauma acustico per il sospettato e altri tre ufficiali, mentre un poliziotto ha riportato lievi ferite da schegge di vetro sul viso.

L'ufficiale implicato era un membro dell'unità di controllo delle sommosse, responsabile della gestione delle folle durante le manifestazioni e le operazioni su larga scala. Questo ruolo è simile ai team di raccolta delle prove e di arresto in diversi stati federali. Subito dopo l'incidente, l'ufficiale accusato è stato posto in congedo amministrativo.

L'incidente con armi da fuoco che ha coinvolto l'ufficiale di polizia ha portato al trauma acustico per lui e per altri tre ufficiali. Successivamente è stata avviata un'indagine per determinare le circostanze dell'uso ingiustificato delle armi da fuoco durante la partita di Bundesliga.

Leggi anche: