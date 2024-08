- La legislazione sulla protezione dell'abitazione in MV non è stata approvata

Tre anni fa, il parlamento regionale di Schwerin ha approvato una legge che proibisce la trasformazione di appartamenti in affitti per le vacanze in determinate aree, in particolare quelle con una scarsità di alloggi accessibili. Anche se i comuni possono ora proibire tali conversione attraverso ordinanze, la legge rimane in gran parte inutilizzata a giugno 2024, secondo la risposta del governo regionale a un'interrogazione della parlamentare indipendente Eva Maria Schneider-Gärtner.

Le ragioni del governo per non applicare la legge rimangono poco chiare, nonostante la grave carenza di alloggi in molte regioni turistiche. La risposta del governo regionale afferma che lo scopo della legge era quello di consentire ai comuni di emanare ordinanze di destinazione d'uso specifica, obiettivo che si dice sia stato raggiunto attraverso la legge sulla destinazione d'uso del Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

Critiche sulla praticità

L'Associazione dei Comuni e dei Municipi critica l'impracticità della legge, segnalando gli alti ostacoli e gli sforzi burocratici significativi coinvolti nell'emanare un'ordinanza per prevenire le conversione degli appartamenti. Essi sostengono che la crisi degli alloggi esistente non può essere alleviata attraverso tali misure.

La raccolta di dati estesa e gli obblighi di monitoraggio sono tra i numerosi problemi che la legge presenta, e un comune può emanare un'ordinanza solo se non ci sono alternative economicamente viable per affrontare la scarsità di alloggi nel prevedibile futuro. Tale requisito verrà chiarito solo in caso di un contenzioso legale su un diniego di permesso per la conversione degli appartamenti.

CDU: Abrogare la legge

Secondo l'Associazione dei Comuni e dei Municipi, le conversione illegali di appartamenti permanenti in affitti per le vacanze sono diffuse nei comuni dominati dal turismo. Essi sostengono che la legge sulla destinazione d'uso del Meclemburgo-Pomerania Anteriore è una soluzione inefficace a questo problema.

L'opposizione CDU nel parlamento regionale propone l'abrogazione della legge a causa della preoccupazione che crei una burocrazia inutile. Il leader del partito, Daniel Peters, sostiene che il governo regionale avrebbe dovuto riconoscere che le ordinanze di preservazione basate su una legge federale erano già in vigore a Rostock.

SPD: Offrire, non obbligare

Mentre l'SPD sostiene il mantenimento della legge, lo considera un'opzione e non un'obbligo per i comuni. Rainer Albrecht, il capo del gruppo parlamentare della coalizione di governo, spiega che i comuni dovrebbero essere forniti dell'opportunità di proteggere la loro abitazione. La legge, secondo Albrecht, ha fornito tale opportunità senza creare ulteriore burocrazia, ma stabilendo meccanismi di sicurezza per aiutare i comuni in eventuali contenziosi legali.

La continua scarsità di alloggi nelle regioni turistiche evidenzia ulteriormente la necessità che il governo regionale affronti l'impracticità della legge, come segnalato dall'Associazione dei Comuni e dei Municipi. Nonostante l'obiettivo della legge di consentire ai comuni di emanare ordinanze di destinazione d'uso specifica, gli alti ostacoli e i requisiti di raccolta di dati estesa rendono difficile per i comuni prevenire efficacemente le conversione degli appartamenti.

I problemi pratici della legge, uniti alla sua presunta inefficacia nel gestire le conversione illegali, hanno portato l'opposizione CDU a proporne l'abrogazione, con l'obiettivo di minimizzare la burocrazia inutile.

