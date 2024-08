La leggendaria figura del basket e membro della HoF, Al Attles, muore all'età di 87 anni.

Alvin Attles ha incarnato l'essenza di un Guerriero, servendo come il Signor Guerriero in persona. Il suo stile di gioco inesorabile in campo gli ha valso il soprannome affettuoso "Il Distruttore", ma è stata la sua compassione, la sua eleganza e umiltà fuori dal campo a fare da fari ispiratori per l'organizzazione per oltre mezzo secolo, come hanno dichiarato i Warriors in una dichiarazione.

"Come giocatore, allenatore, manager, ambasciatore e, sopra ogni altra cosa, come individuo, Alvin ha stabilito i parametri di professionalità e raffinatezza a cui tutti aspiriamo. Lascia un'eredità duratura nel basket e nella comunità della Baia, ma soprattutto come uomo di famiglia e umanitario."

Il legame di Attles con i Warriors è il più lungo con una singola squadra nella storia dell'NBA, secondo la dichiarazione della squadra.

"Molte organizzazioni storiche hanno un giocatore sinonimo della franchigia", ha menzionato l'allenatore dei Warriors Steve Kerr. "Al Attles è quella figura per noi. È il volto della nostra franchigia per diverse generazioni di tifosi dei Warriors. Siamo fortunati ad averlo."

I Philadelphia Warriors, allora, hanno scelto Attles da North Carolina A&T State nel quinto turno del draft del 1960.

Ha giocato in 711 partite di stagione regolare in 11 stagioni per i Philadelphia e San Francisco Warriors, con una media di 8,9 punti, 3,5 rimbalzi e 3,5 assist.

La guardia ha partecipato alla partita dei 100 punti di Wilt Chamberlain del 2 marzo 1962, segnando 17 punti nella vittoria per 169-147 contro i New York Knicks a Hershey, in Pennsylvania.

Come allenatore, il record di Attles era di 557-518 in oltre 13 stagioni, portando la squadra ai playoff sei volte. Nel 1975, ha guidato i Warriors underdog (48-34) al campionato NBA, battendo i Washington Bullets (60-22) per 4-0.

Come dirigente, Attles ha portato Chris Mullin, il centro Robert Parish e l'allenatore George Karl - tutti futuri membri della Hall of Fame - nella franchigia.

"Oggi è un giorno difficile per me. Alvin Attles ha avuto un enorme impatto positivo su di me e sulla mia carriera, non solo draftandomi nel 1985 e portandomi nella Baia, ma anche guidandomi nel mio viaggio come giocatore e come uomo, sia nei momenti buoni che difficili", ha espresso Mullin in una dichiarazione.

"Ha stabilito lo standard per tutti noi in termini di integrità e umiltà e è stato veramente un campione sia in campo che fuori. Non ci sarà mai un altro Alvin Attles."

Attles è uno dei sei Warriors il cui numero di maglia è stato ritirato. Gli altri sono Rick Barry, Chamberlain, Tom Meschery, Mullin e Nate Thurmond.

"Sono profondamente addolorato oggi per la perdita del mio mentore e amico. Al era il mio compagno di stanza durante la mia stagione da rookie nella lega. Mi ha insegnato lezioni invaluable sulla professionalità che non si possono imparare in campo", ha dichiarato Barry in una dichiarazione.

"In seguito, come nostro allenatore durante la stagione del campionato del 1975, ha incarnato la leadership, l'unità e le incredibili abilità strategiche che ci hanno permesso di avere successo al più alto livello."

