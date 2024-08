- La leggenda Disney piu' recente di sempre

Onore straordinario per Miley Cyrus (31). La cantante e attrice è la più giovane leggenda Disney di tutti i tempi. Durante l'evento per i fan D23, domenica, è stata onorata per il suo ruolo principale nella serie "Hannah Montana". Dal 1987, The Walt Disney Company ha assegnato annualmente il titolo di Disney Legends a individui che hanno fatto contributi significativi alla conglomerata dell'intrattenimento.

Testimoni oculari hanno riferito che Miley Cyrus è stata commossa fino alle lacrime mentre saliva sul palco del D23 ad Anaheim, in California. Nel suo discorso, ha ricordato l'audizione per "Hannah Montana" e il fatto che quasi non avesse ottenuto il ruolo. "Ho avuto un assaggio di ciò che la mia vita avrebbe potuto essere e da quel momento in poi non ho voluto nient'altro", ha detto.

Miley Cyrus è orgogliosa di "Hannah Montana"

E così è stato. La figlia del cantante country Billy Ray Cyrus ha interpretato il ruolo di Miley Stewart, una teenager che vive una doppia vita come pop star Hannah Montana, dal 2006 al 2011.

"Tutto è cambiato un po', ma allo stesso tempo, nulla è cambiato", ha riflettuto Cyrus. "Sono ancora qui e sono orgogliosa di aver interpretato Hannah Montana", ha dichiarato, nonostante abbia lasciato alle spalle l'immagine pulita di Disney con alcune performance controversie in passato.

Miley Cyrus ha dedicato il premio Disney a Hannah Montana e ai suoi "fantastici fan fedeli". Ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a rendere il suo "sogno una realtà". E poi ha citato la "leggenda" Hannah stessa: "Questa è la vita".

Harrison Ford e altri: queste stelle sono anche le nuove leggende Disney

Oltre a Miley Cyrus, altre superstar sono state nominate leggende Disney: Jamie Lee Curtis (65), che ha lavorato con Walt Disney Pictures in film come "Freaky Friday". Harrison Ford (82), che ha interpretato Han Solo nella saga di Star Wars, ora di proprietà di Disney. E James Cameron (69), che ha trasformato il suo successo cinematografico "Avatar" in un'attrazione a Disney World in Florida.

Oltre a superstar come Elton John (77, musica per "Il Re Leone"), l'attrice di "Mary Poppins" Julie Andrews (88) e il "Pirata dei Caraibi" Johnny Depp (61), Disney ha incluso nel leggendario numerosi animatori e designer.

Miley Cyrus ha accettato grata il premio Disney Legends ad Anaheim, in California. Il suo discorso emotivo ha evidenziato la sua audizione per "Hannah Montana" e ha espresso il suo orgoglio duraturo per il suo ruolo come personaggio pop star.

