La leggenda dello sport Alex Zanardi in coma artificiale dopo il terribile incidente in handbike in Italia

Il 53enne Zanardi, che ha subito l'amputazione di entrambe le gambe in seguito a un incidente automobilistico avvenuto quasi 20 anni fa, ha perso il controllo della sua handbike mentre partecipava alla staffetta "Obiettivo tricolore" in Toscana, venerdì scorso.

Secondo quanto riportato, ha oltrepassato la linea bianca e si è trovato sulla traiettoria di un camion in arrivo, che non è riuscito a evitarlo.

In seguito all'incidente, l'italiano è stato trasportato in aereo all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, dove è stato sottoposto a tre ore di chirurgia neurologica d'urgenza per le lesioni alla testa del viso.

Domenica l'ospedale ha diffuso un bollettino medico aggiornato, in cui si legge che le condizioni di Zanardi rimangono "gravi" ma stabili.

"Le attuali condizioni di stabilità generale non consentono ancora di escludere la possibilità di eventi avversi", ha aggiunto.

La situazione di Zanardi è stata immortalata nei titoli di tutti i principali quotidiani sportivi italiani quando si è diffusa la notizia della gravità del suo incidente.

"No Alex, no!" ha scritto il Corrierre dello Sport, mentre il primo ministro italiano Giusseppe Conte ha scritto su Twitter: "Forza Alex # Zanardi, non mollare. Tutta l'Italia lotta con te".

Zanardi ha corso per Jordan, Minardi e Lotus in F1 prima di passare con successo alla CART negli Stati Uniti, dove è stato campione della serie nel 1997 e 1998.

È tornato in F1 con la Williams per una stagione nel 1999, prima di tornare alla CART.

È in questa formula che subisce il famigerato incidente a 320 km/h al Lausitzring in Germania nel settembre 2001, scampando alla vita ma perdendo entrambe le gambe.

In un'incredibile dimostrazione di determinazione e spirito, Zanardi si è adattato alle protesi alle gambe ed è tornato a gareggiare nel Campionato Europeo Turismo nel 2003, guidando per la BMW.

Ma è per le sue imprese in handbike che il bolognese è diventato famoso in tutto il mondo, vincendo diverse medaglie alle Paralimpiadi del 2012 e del 2016 e ai campionati mondiali.

Si stava allenando per le Paralimpiadi di Tokyo di quest'anno, sperando di aggiungere un'altra medaglia d'oro al suo impressionante palmarès, finché non sono state rinviate.

Zanardi ha anche partecipato a estenuanti gare di triathlon Ironman, stabilendo un nuovo record mondiale per un atleta paralimpico in una gara in Italia lo scorso settembre, oltre a continuare a correre con BMW appositamente adattate in vari eventi motoristici di resistenza.

I messaggi di sostegno sono arrivati in tutto il mondo sportivo: l'ex campione del mondo di F1 e leggenda della Indy Car Mario Andretti ha scritto: "Sono così ansioso e spaventato per Alex Zanardi che sto trattenendo il respiro. Sono un suo fan. Sono suo amico.

"Per favore, fate quello che sto facendo io e pregate, pregate per quest'uomo meraviglioso", ha twittato.

"Alex è una delle persone più ispirate della vita e, come tutti sappiamo, un combattente a tutto tondo. Rimanete forti e Forza Alex", ha scritto su Twitter la sua ex squadra Williams.

"Combatti come sai fare tu, Alex. Sei un grande uomo, coraggio", ha twittato in italiano la stella della Ferrari Charles Leclerc.

