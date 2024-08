- La leggenda della voce in scena e' morta.

L'attore, doppiatore e autore di dialoghi tedesco Rainer Brandt (1936-2024) è venuto a mancare. Come confermato dalla sua famiglia al quotidiano "Bild", Brandt è morto pacificamente a casa sua l'1 agosto, all'età di 88 anni.

Prestando la voce alle leggende dell'intrattenimento

Nel corso degli anni, Brandt ha prestato la sua voce tedesca a numerose leggende dell'intrattenimento, tra cui Elvis Presley (1935-1977), Tony Curtis (1925-2010) e Jean-Paul Belmondo (1933-2021). Ha inoltre fornito i dialoghi per la coppia di attori italiani Terence Hill (85) e Bud Spencer (1929-2016) nelle versioni tedesche dei loro film.

La carriera di Brandt è iniziata negli anni '50 quando, per sbaglio, si è candidato a uno studio di sincronizzazione pensando fosse uno studio cinematografico. Simultaneamente, ha iniziato a lavorare come doppiatore e ha frequentato corsi di recitazione alla Max Reinhardt School di Vienna. Come attore, ha recitato in vari film e serie e ha anche lavorato a teatro.

Una famiglia di doppiatori

Rainer Brandt lascia la moglie Ursula Heyer (84), anche lei doppiatrice e attrice, e i loro due figli che hanno seguito le orme del padre. Sua figlia Judith (59) ha prestato la voce ad attrici come Sophie Marceau (57) e Monica Bellucci (59). Suo figlio Andrej Brandt ha doppiato attori come Larry Hovis (67) in "A Big Hand for the Little Lady".

Terence Hill rende omaggio

Terence Hill ha già parlato della morte di Rainer Brandt. In un'intervista con "Bild", ha detto che Brandt ha giocato un "ruolo enorme" nel successo dei loro film in Germania. "Mi dispiace molto che Rainer se ne sia andato", ha aggiunto. "Il suo umorismo era fantastico e ha unito molte persone. Abbiamo avuto un bel ricongiungimento a Berlino qualche anno fa, che ricordo con affetto."

Sull'account Instagram ufficiale del defunto Bud Spencer (1929-2016), si legge: "Abbiamo appena appreso la morte di Rainer Brandt. Era una figura importante per il successo di Bud Spencer e Terence Hill in Germania. Non solo era un doppiatore, ma era anche un autore di dialoghi che ha inventato il cosiddetto 'Schnodderdeutsch' e ha reso altri film come 'The Two' di successo. Grazie per il tuo lavoro, che ci farà ridere per molto tempo a venire."

