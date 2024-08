La leggenda della maratona Kipchoge sta affrontando una debacle olimpica

In un campo di élite della maratona, tre tedeschi stanno gareggiando, ma il loro migliore non è al massimo della forma. Sul percorso impegnativo, un ex campione del mondo etiope è chiaramente il più forte, ma i veterani stanno lottando. Soprattutto Eliud Kipchoge sta vivendo momenti terribili.

Tamirat Tola dell'Etiopia ha vinto la spettacolare e difficile maratona olimpica di Parigi. L'ex campione del mondo ha completato i 42,195 chilometri con quasi 500 metri di dislivello in 2:06:26, trionfando con un vantaggio di 21 secondi su Bashir Abdi del Belgio (2:06:47), che ha vinto il bronzo ai Giochi di Tokyo tre anni fa, e su Benson Kipruto del Kenya (2:07:00).

La storica missione tripla del due volte campione olimpico di 39 anni Eliud Kipchoge è fallita presto. Il keniano ha dovuto ritirarsi dopo circa metà della gara a causa di crampi laterali e ha dovuto camminare su una delle numerose salite che migliaia di spettatori avevano percorso per creare un'atmosfera emozionante.

Tola ha sfruttato una delle sezioni impegnative del percorso, che portava fuori dalla città verso il palazzo di Versailles e poi di nuovo nella capitale francese, per un attacco decisivo. La salita in cui ha attaccato aveva una pendenza fino al 16 percento. Intorno ai 15 chilometri dall'arrivo, nessuno è riuscito a tenere il passo. Il trio tedesco era chiaramente fuori dai podi. Il migliore era Richard Ringer al 12° posto in 2:09:18, Samuel Fitwi (2:09:50) di Treviri ha finito al 15° posto. Il detentore del record tedesco Amanal Petros era ancora indebolito dagli effetti di un'infezione da COVID-19 e aveva un grande svantaggio sin dall'inizio.

Oltre le colline verso Versailles

I corridori sono stati inviati in un viaggio spettacolare dall'idolo etiope Haile Gebrselassie, che era stato una volta il detentore del record del mondo della maratona. Il percorso estremo è passato inizialmente da molti luoghi, è salito sulle colline verso il palazzo di Versailles e poi è tornato nel centro della città di Parigi. Il ritmo al sole e alle temperature gradevoli era inizialmente moderato. Molti fan hanno seguito la gara lungo il percorso dopo la partenza alle 8:00. All'inizio, l'italiano Eyob Faniel si è staccato e aveva 20 secondi di vantaggio sul gruppo alla partenza della prima lunga salita dopo 15 chilometri.

Quando Tola ha aumentato il ritmo e ha raggiunto Faniel, il grande gruppo si è spezzato. Petros era già in ritardo a causa dei suoi problemi di salute quando ha iniziato a fare caldo. Quando Ringer è anche caduto indietro, Fitwi è tornato nel gruppo di testa di circa una dozzina di corridori a Versailles. Alla salita ripida prima del chilometro 30, Tola ha cercato la decisione, e Fitwi, come gli altri, non è riuscito a tenere il passo. Ringer ha poi superato negli ultimi chilometri.

Tamirat Tola ha celebrato la sua vittoria nella maratona olimpica tenutasi a Parigi, completando la gara in 2:06:26 con un notevole vantaggio sui suoi concorrenti. despite the struggling German veterans and the dominant performance of an Ethiopian former world champion, Tola outperformed everyone, including the likes of Eliud Kipchoge, who had to withdraw due to side stitches.

Leggi anche: