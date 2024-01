La leggenda della corsa su lunga distanza Mo Farah racconta alla BBC di essere stato trafficato illegalmente nel Regno Unito da bambino

La rivelazione è contenuta in un nuovo documentario dell'emittente britannica che andrà in onda mercoledì. In esso, Farah afferma anche che il suo vero nome è Hussein Abdi Kahin e che è nato in Somaliland.

"Nonostante quello che ho detto in passato, i miei genitori non hanno mai vissuto nel Regno Unito", ha dichiarato Farah alla BBC.

Dice che la famiglia è stata "divisa" dopo che suo padre è stato ucciso nella guerra civile quando lui aveva solo quattro anni. Il Somaliland ha dichiarato l'indipendenza nel 1991, quando si è staccato dalla Somalia devastata dalla guerra, ma non è mai stato riconosciuto come Stato sovrano.

"Sono stato separato da mia madre e sono stato portato nel Regno Unito illegalmente sotto il nome di un altro bambino chiamato Mohamed Farah", ha detto in uno spezzone dell'intervista.

Il quattro volte medaglia d'oro olimpica aveva otto o nove anni quando è stato portato nel Regno Unito da una donna che non aveva mai incontrato prima.

Una volta arrivato, dice di essere stato costretto a "fare i lavori domestici e a occuparsi dei bambini".

Diversi anni dopo, gli è stato finalmente permesso di iscriversi a scuola, dove si è confidato con un insegnante di educazione fisica sulla sua situazione. L'insegnante ha contattato i servizi sociali e Farah si è trasferito presso una famiglia somala affidataria.

"Mi mancava ancora la mia vera famiglia, ma da quel momento tutto è migliorato", racconta alla BBC.

Farah, che ha ottenuto la cittadinanza britannica nel 2000, dice che la corsa lo ha salvato da una vita di servitù.

La CNN ha contattato i rappresentanti di Farah per un commento.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com