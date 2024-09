- La leggenda del rap Eminem inizia la cerimonia di premiazione MTV.

MTV Momenti Indimenticabili. Come riportato dalla rivista "Variety", Eminem (51) farà il suo ritorno agli MTV Video Music Awards la sera del 11 settembre. Il mondo è in attesa, con il fiato sospeso, di scoprire cosa il re del rap ha in serbo per la sua entrata trionfale.

Momento del Millennio: "Slim Shady" al Radio City Music Hall

Le serate dei premi sono fatte di momenti memorabili. Uno di questi si è verificato il 7 settembre 2000 all'iconico Radio City Music Hall di New York. Marshall Mathers III, noto come rapper Eminem, ha offerto una performance straordinaria che passerà alla storia. Con indosso una canotta bianca, jeans blu chiaro e capelli biondi slavati, ha lasciato il suo segno. Ma non era solo: aveva circa 100 sosia al suo fianco, rendendo la sua esibizione dal vivo di "The Real Slim Shady" uno spettacolo da ricordare.

Otto Nominazioni per Eminem

Saltiamo al 11 settembre, quando New York assisterà a un altro momento storico: Eminem salirà sul palco. Il mondo si chiede cosa avrà in serbo il rapper navigato questa volta. Eminem aprirà l'evento stellare, potenzialmente alzando l'asticella per il resto della serata. Dopo l'esibizione, il rapper una volta timido del Missouri è candidato in sei categorie: "Video dell'anno", "Miglior hip-hop", "Canzone dell'estate" e "VMA più iconico" per la sua leggendaria medley di "Real Slim Shady" e "The Way I Am" del 2000.

Condividere la Striscia di Vittorie VMA con Peter Gabriel

Non è la prima volta che Eminem sale sul palco dei MTV VMAs. Nel 2010, ha aperto lo show con Rihanna (36), la sua partner del duetto per "Love the Way You Lie". Più recentemente, ha eseguito sul palco dei VMA nel 2022 con Snoop Dogg (52). Con 13 vittorie VMA, Eminem condivide il record maschile per il premio prestigioso con Pete Gabriel (74). Beyoncé (43) è la leader femminile con 25 vittorie.

Il Conto delle Vittorie di Swift: Una Battaglia di Titani

Il record di Beyoncé potrebbe non resistere fino al 11 settembre. Il feroce concorrente che cerca di superarla non è altri che Taylor Swift (34). In testa alla lista delle nomination VMA di quest'anno c'è Swift, con dieci nomination, seguita da Post Malone (29) con nove (principalmente per la sua collaborazione con Swift, "Fortnight"), e da Eminem, Sabrina Carpenter (25) e Ariana Grande (31) con sei nomination ciascuno.

Il Debate Costringe un Cambiamento di Data

Originariamente previsti per il 10 settembre, i VMA hanno dovuto spostare la loro data a causa di un dibattito televisivo tra Kamala Harris (59) e Donald Trump (78). Così MTV ha spostato l'evento dei premi all'anniversario degli attentati terroristici del 2001: l'11 settembre.

In considerazione della rilevanza storica dell'11 settembre, New York City diventerà nuovamente il palcoscenico per un'occasione memorabile, mentre Eminem sale sul palco dei MTV Video Music Awards per un'altra esibizione iconica. La città che non dorme mai ha assistito a alcune delle esibizioni più memorabili di Eminem, tra cui la leggendaria esibizione di "The Real Slim Shady" al Radio City Music Hall nel 2000.

