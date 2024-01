La leggenda del golf Tom Watson ricorda il suo classico Open a St Andrews

Ridendo e scherzando, il gruppo non si lascia sfuggire la voglia di giocare su un campo leggendario e ricco di storia dell'Open Championship. Lui è Tom Watson e poche persone e luoghi sono più sinonimi dell'Open che il 72enne e St Andrews.

Uno dei nomi più iconici del golf, Watson è stato cinque volte vincitore del major, mentre l'Old Course di St Andrews ha ospitato l'Open più volte di qualsiasi altro luogo e alla fine di questo mese ospiterà la 150ª edizione del torneo.

Tuttavia, incredibilmente - e non per mancanza di tentativi - Watson non ha mai sollevato la Claret Jug sullo storico links course.

Con otto trionfi nei major e 39 vittorie nel PGA Tour, l'americano è considerato uno dei più grandi giocatori di sempre. I suoi cinque successi all'Open tra il 1975 e il 1983 lo rendono secondo solo a Harry Vardon (sei) per quanto riguarda le vittorie di tutti i tempi in questo evento, consolidando la sua reputazione di eccezionale giocatore di links golf.

Se non fosse stato per due agonizzanti secondi posti, Watson avrebbe eclissato il bottino di Vardon, ma anche durante la prima di queste mancate vittorie, nel 1984 a St Andrews, insiste che il record non era nei suoi pensieri.

"Non ci ho pensato", ha detto Watson alla CNN Sport. "Il mio lavoro consiste nel giocare ogni colpo finché non finisco qui in 18 e sperare che sia il punteggio più basso della settimana".

"Ora dovevo essere un eroe"

A una buca dalla chiusura nel 1984, il lavoro di Watson era quasi finito quando arrivò alla famigerata 17ª buca a pari merito con Seve Ballesteros.

Il suo drive d'apertura si inclinò verso destra, quasi fuori limite, e si posò su una collinetta inclinata. A trentotto anni di distanza, quando ripercorre i suoi passi sul campo, Watson è ancora in grado di riconoscere la gobba che lo portò a tentare un secondo colpo "tutto o niente".

"Ora dovevo essere un eroe. Dovevo rischiare e colpire quel colpo perfetto per vincere l'Open Championship", ha ricordato. "Il resto è storia, ma il lie ha dettato il colpo che ho provato a giocare. Decisi di giocare in modo aggressivo".

La storia è davvero passata, poiché - come testimoniato da una delle più belle foto del golf - Watson si trovò successivamente costretto a giocare il più scomodo dei lie a pochi centimetri dal muro e dai tifosi che lo guardavano. Pur avendo uno spazio minimo per il back swing, Watson ha effettuato uno sforzo impressionante attraverso la strada e sul green.

Tuttavia, mentre allineava un improbabile putt a lunga distanza, il suo omologo spagnolo, una buca più avanti, era protagonista di un servizio fotografico che sarebbe diventato presto iconico.

"Ho sentito il boato della folla", ha ricordato Watson, mentre Ballesteros segnava il suo stupefacente putt da birdie alla 18ª buca con il suo leggendario pugno di ferro.

Watson ha fatto un bogey prima di fare un par all'ultimo per sigillare la quarta vittoria di Ballesteros, che avrebbe trionfato ancora una volta all'Open nel 1988.

"Sapevo di avere ottime possibilità di vincere".

Watson non si sarebbe mai più avvicinato a St Andrews - un 31° posto nel 1995 è stato il suo miglior risultato - ma ha sfiorato un'incredibile vittoria all'Open nel 2009.

A 59 anni, ha stupito il mondo a Turnberry, in Scozia, realizzando 65, 70 e 71 colpi e portandosi in testa con un colpo a quattro sotto la domenica di campionato. In questo modo è arrivato a meno di 18 buche dal record di vincitore di major più anziano, stabilito dal 48enne Julius Boros al PGA Championship del 1968 (e superato dal 50enne Phil Mickelson nel 2021).

Tredici anni dopo, Watson ha dichiarato che "non gli importava" dell'impresa, ma sentiva la pressione di giocare all'evento.

"Mi sentivo nervoso perché sapevo di avere ottime possibilità di vincere", ha ammesso.

Dopo aver rimontato in modo eccellente i due bogey delle tre buche iniziali, Watson ha realizzato un birdie alla penultima buca e si è presentato alla 18esima buca del par con la necessità di fare il par per superare il connazionale Stewart Cink e assicurarsi la vittoria.

Dopo un tee drive ideale che lo aveva portato al centro del fairway, Watson ritiene ancora oggi di aver effettuato un approccio "perfetto". Tuttavia, proprio come nel 1984, gli elementi non furono dalla sua parte, poiché la palla atterrò comodamente sul green solo per sfrecciare oltre la bandiera e depositarsi nell'erba lunga in discesa.

"C'era molto vento alle mie spalle e c'era una raffica di vento ancora più forte quando ho colpito, e credo che la palla che è finita sul green sia dovuta a quella raffica in più", ha detto.

Watson ha effettuato un chip-putt sul green, ma la mancata conversione del successivo putt da 10 piedi ha costretto a un playoff di quattro buche. Cink si è aggiudicato la vittoria con un paio di par e di birdie, mentre Watson ha chiuso con un quattro sopra il par.

"Questo non è un funerale, sapete?" ha detto Watson in apertura di conferenza stampa, aggiungendo però che la sconfitta gli ha "lacerato" lo stomaco. Tuttavia, l'agonizzante sconfitta non ha diminuito il suo amore per il gioco.

"Sono un golfista, gioco per vivere. Che vita facile è questa?", ha detto.

"Volevo essere il miglior golfista possibile per me stesso. Se questo era sufficiente per battere tutti gli altri, ben venga".

Osservare il cameratismo del gruppo di appassionati sulla prima buca non fa che consolidare le riflessioni di Watson, ma suscita anche un'altra sensazione: la mancanza del brivido della competizione.

"Mi piace stare con le persone che ho conosciuto nel corso degli anni e che frequentano i siti dei tornei", ha detto. "Ma quando la gara è in corso, preferisco essere sul campo da golf piuttosto che stare sotto l'albero ad Augusta o nel patio qui.

"Voglio essere là fuori: questo non si perde mai".

