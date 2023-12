La leggenda brasiliana Pele lascia l'ospedale dopo un intervento chirurgico per rimuovere un tumore

L'ottantenne è stato operato il 4 settembre e da quasi un mese è in cura presso l'ospedale Albert Einstein di San Paolo. La Reuters ha riferito che, secondo un bollettino dell'ospedale, Pele si sottoporrà ora a chemioterapia.

"Quando il percorso è difficile, festeggiate ogni passo del viaggio", ha scritto Pele in un post su Instagram insieme ai medici dell'ospedale. "Concentratevi sulla vostra felicità. È vero che non posso più saltare, ma in questi ultimi giorni ho preso a pugni l'aria più volte del solito".

"Sono così felice di essere tornato a casa. Voglio ringraziare tutta l'équipe dell'Albert Einstein Hospital, che ha reso il mio soggiorno piacevole, con un'accoglienza umana e molto affettuosa.

"Grazie anche a tutti voi, che da lontano rendete la mia vita completa con tanti messaggi d'amore".

Pele si è sottoposto a esami di routine all'inizio di settembre, quando durante uno dei test cardiovascolari e di laboratorio, i medici hanno trovato una lesione sospetta nel suo colon destro, che si è scoperto essere un tumore, hanno detto il dottor Fabio Narsi e il dottor Miguel Cendoroglo Neto in un comunicato.

Il tre volte vincitore della Coppa del Mondo, che ha fatto la sua apparizione sul palcoscenico internazionale da adolescente durante la Coppa del Mondo del 1958, è rimasto sotto i riflettori anche dopo il suo ritiro grazie a sponsorizzazioni di prodotti internazionali e come figura pubblica schietta.

Nel 2000, la FIFA ha nominato Pelè come Giocatore del Secolo, un onore che ha condiviso con l'argentino Diego Maradona.

L'anno scorso si temeva per la salute di Pele, ma lui ha smentito le voci secondo cui avrebbe sofferto di depressione durante il recupero da un intervento all'anca.

Mitchell McCluskey e Marcia Reverdosa hanno contribuito a questo servizio.

