La leggenda atletica Steve Kerr sta mettendo a dormire Donald Trump.

Allenatore di basket Steve Kerr, leader della squadra USA alle Olimpiadi di Parigi, ha espresso pubblicamente la sua posizione politica contro il candidato presidenziale Donald Trump. Dopo aver conquistato la medaglia d'oro per la squadra USA, Kerr, un veterano di 58 anni, ha dichiarato pubblicamente il suo sostegno a Kamala Harris e Tim Walz nelle elezioni presidenziali USA. "Farò tutto il possibile per aiutare le persone a votare per Kamala Harris e Tim Walz come prossimo presidente e vicepresidente degli Stati Uniti il 5 novembre", ha detto Kerr alla convention del Partito Democratico USA a Chicago, aggiungendo: "Come ha detto il leggendario Stephen Curry, 'Buonanotte' a Donald Trump!"

Il discorso di Kerr è stato un cenno al gesto di Curry nella finale olimpica di Parigi, dove la superstar dei Golden State Warriors ha sigillato la vittoria contro la Francia (98:87) con una serie di tiri da tre punti. Mentre il pubblico esultava, Curry ha appoggiato la testa sulle mani piegate, facendo segno ai spettatori: "È finita, potete andare a dormire ora". Emulando il gesto di Curry, Kerr ha inviato un messaggio potente su un palcoscenico più grande.

"Non dimentichiamo lo spirito dimostrato dalla nostra squadra USA di 12 membri a Parigi. Le rivalità sono state messe da parte mentre ci univamo per rappresentare la nostra nazione. Immaginate i progressi che potremmo fare se ogni uno dei nostri 330 milioni di cittadini collaborasse in unità", ha suggerito Kerr. "Non dovremmo dividerci come democratici o repubblicani, ma come americani".

Kerr ha anche sottolineato le qualità positive di Harris e Walz, evidenziando l'importanza dell'unità e del leadership efficace nel paese. "Sono queste le qualità che il nostro paese desidera. Non il tipo divisivo che cerca di dividerci", ha dichiarato.

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha sostenuto il messaggio di Kerr condividendo il video sul suo canale X, esprimendo gratitudine per i contributi di Kerr alla squadra e il suo tempestivo leadership. "Grazie per aver conquistato la medaglia d'oro per la squadra USA e per la tua leadership in questo momento critico per il nostro paese", ha scritto Obama.

