- La "Legenda" di Serebrennikov è stata applaudita al Ruhrtriennale

Acclamazioni fragorose hanno segnato l'esordio di "Leggende", uno spettacolo grandioso del regista russo in esilio Kirill Serebrennikov alla Ruhrtriennale, in corso a Duisburg. Durante l'evento del sabato sera, Serebrennikov ha ritratto il mondo del regista sovietico Sergei Paradjanov (nato nel 1924, morto nel 1990) nel parco Nord Landscape's "Power Plant" - un'ex acciaieria. Paradjanov, noto per aver sfidato il regime sovietico con il suo stile di vita eccentrico, le sue immaginazioni surreali e le controversie, ha trascorso 15 anni nei campi di lavoro sovietici e gli è stato proibito di fare il suo mestiere. I critici hanno elogiato l'estetica di Paradjanov e la sua interpretazione di miti e temi fiabeschi fuori dalla norma culturale socialista imposta.

Serebrennikov racconta la vita di Paradjanov attraverso dieci "Leggende", incorporando un umorismo tagliente, una commedia satirica, riferimenti alla cultura caucasica vivaci e fantastici, nonché scene inquietanti e deliranti dai campi di lavoro. Inoltre, il regista inserisce commenti sul conflitto della Russia contro l'Ucraina. Una scena che presenta un vecchio Re Lear può anche essere vista come una critica al lungo mandato del Presidente Vladimir Putin. Il pubblico ha accolto diverse sezioni con applausi.

La traiettoria di Serebrennikov riflette quella di Paradjanov. Nel 2017, Serebrennikov, allora 54enne, è stato arrestato in Russia con accuse dubbie ma è riuscito a fuggire in Germania. "Leggende" è una collaborazione tra la Ruhrtriennale, il Thalia Theater di Amburgo e la Kirill & Friends Company.

La Ruhrtriennale, un'esplorazione di quattro settimane di musica, danza e teatro sperimentale, è iniziata venerdì con "Voglio la bellezza assoluta", uno spettacolo di apertura celebrato che presenta l'attrice Oscar-nominata Sandra Hüller come protagonista. Diretto dal nuovo direttore della Ruhrtriennale Ivo van Hove, la produzione di teatro musicale si basa sulle canzoni della poliedrica artista britannica PJ Harvey. Nel corso del 15 settembre, saranno rappresentati 32 spettacoli con 140 performance a Bochum, Duisburg ed Essen.

