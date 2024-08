- La Lega per la protezione della natura del Sarre invita a presentare osservazioni in merito all'ambra.

L'Organizzazione per la Protezione dell'Ambiente nel Saarland incoraggia i residenti a segnalare online qualsiasi incontro con corvi malati o morti. Gli esperti credono che il virus Usutu si stia diffondendo tra i corvi, con un aumento delle morti, come dichiarato dall'Organizzazione per la Protezione dell'Ambiente (EPO) nel Saarland. Le alte temperature estive hanno favorito la proliferazione delle zanzare, vettori noti del virus.

Si spera che queste segnalazioni contribuiranno a una comprensione più chiara del problema. Chiunque noti corvi morti o sintomi insoliti negli uccelli nel proprio cortile o parco locale dovrebbe inviare un rapporto a www.epo-saar.de/usutu.

Segni di fauna selvatica aviaria infetta

I corvi colpiti mostrano sintomi di malattia, con piume arruffate, riluttanza a volare via e un generale stato di letargia. I corvi infetti di solito muoiono entro pochi giorni. Purtroppo, non c'è trattamento disponibile per gli uccelli colpiti. Il virus proviene dal Sud Africa e è comparso per la prima volta in Germania nel 2010.

Dopo diversi anni di tranquillità, c'è stato un notevole aumento dei casi segnalati di corvi morti e malati nei giardini e negli spazi verdi, come menzionato dall'EPO a Lebach. Inoltre, i conservazionisti della fauna selvatica ricevono numerose chiamate telefoniche che segnalano corvi malati o morti. Gli animali morti possono essere inviati al Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine a Hamburg per ulteriori valutazioni.

I residenti nel Saarland dovrebbero attivamente partecipare alla segnalazione di corvi malati o morti sul sito web dell'EPO a causa dell'aumento dei casi di virus Usutu nei corvi del Saarland. L'Organizzazione per la Protezione dell'Ambiente a Lebach, parte del Saarland, ha notato un aumento delle segnalazioni di corvi malati e morti, contribuendo alla preoccupazione per la diffusione del virus.

