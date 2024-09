La Lega Internazionale delle Nazioni propone una cessazione delle ostilità di 21 giorni.

Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York, diverse nazioni stanno spingendo per un'iniziativa fresca per prevenire un conflitto significativo tra Israele e Hezbollah in Libano. Nessuna delle due parti respinge una proposta di cessate il fuoco temporaneo.

Dopo intensi attacchi tra Israele e la milizia di Hezbollah in Libano, diversi paesi hanno suggerito un "cessate il fuoco temporaneo". Una dichiarazione congiunta degli Stati Uniti, dell'UE, della Germania, dell'Arabia Saudita e di altri ha dichiarato: "È il momento per una soluzione diplomatica". Hanno inoltre chiamato per un immediato cessate il fuoco di 21 giorni al confine tra Libano e Israele per consentire discussioni diplomatiche.

Israele sembra approvare un cessate il fuoco con la milizia di Hezbollah in Libano, secondo una fonte anonima citata dal canale televisivo israeliano N12. L'obiettivo è negoziare un accordo a lungo termine.

La Francia ha presentato questa proposta poco dopo una conversazione tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York. Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha parlato di "progressi significativi" compiuti nelle ore precedenti. La Francia ha lavorato su una risoluzione diplomatica a New York sin dall'inizio della settimana, "in particolare con i nostri alleati americani".

Un alto funzionario degli Stati Uniti ha definito la dichiarazione congiunta un "grande passo avanti". Si prevede che Libano e Israele decideranno su questa proposta "entro poche ore", secondo un secondo funzionario degli Stati Uniti. "Abbiamo avuto discussioni con le parti e abbiamo sentito che era il momento giusto", hanno aggiunto.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres aveva precedentemente chiamato per un immediato cessate il fuoco e aveva avvertito che "tutto sta andando all'inferno" in Libano.

Il rappresentante di Israele alle Nazioni Unite Danny Danon ha dichiarato a New York che Israele è aperto a una soluzione diplomatica in Libano. Tuttavia, se le trattative falliscono, Israele "utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione in conformità con il diritto internazionale per raggiungere i suoi obiettivi".

Chiamato sulla possibilità di un cessate il fuoco, il ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib ha risposto: "Speriamo di sì". Hezbollah detiene un significativo potere politico in Libano.

Da quando il gruppo islamico radicale Hamas ha lanciato un attacco senza precedenti contro Israele l'8 ottobre e la successiva guerra nella Striscia di Gaza, le tensioni regionali sono aumentate significativamente. Il nord di Israele è stato sotto attacchi persistenti da parte di Hezbollah, alleata di Hamas, e ha risposto con contrattacchi in Libano. Migliaia di persone su entrambi i lati del confine sono state costrette a lasciare le loro case.

Negli ultimi giorni, il conflitto si è intensificato nuovamente. Il suo peggioramento è stato causato dall'uccisione da parte di Israele di diversi comandanti di alto livello di Hezbollah e dall'esplosione di centinaia di walkie-talkie e radio appartenenti ai membri di Hezbollah, con 39 morti e quasi 3.000 feriti. Israele ha anche lanciato numerosi attacchi di massa contro Hezbollah.

Il ministero della Salute libanese ha riferito che negli attacchi israeliani di mercoledì sono morte 72 persone e quasi 400 sono rimaste ferite nel sud e nell'est del Libano, nonché nella regione intorno alla capitale Beirut. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira più di 2.000 posizioni della milizia di Hezbollah in Libano dal

Leggi anche: