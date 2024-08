La Lega di Calcio delle Contraddizioni Giganti continua a lottare

La European League of Football si prefigge di rinvigorire lo sport seguendo il modello della vecchia NFL Europe. Tuttavia, ci sono sfide significative. Queste includono la mancanza di competitività, strutture non professionali e stadi di football in rovina. Il capo della lega non si lascia scoraggiare.

Si potrebbe immaginare questo nella Bundesliga. Lì, ad esempio, Holstein Kiel o il 1. FC Heidenheim potrebbero essere in svantaggio 0:7 contro il Bayern Monaco all'intervallo - e arrendersi. Non abbiamo possibilità comunque, quindi tanto vale smettere. È successo qualche settimana fa nella European League of Football (ELF), che mira a professionalizzare il football e sfruttare il vasto potenziale dello sport oltre gli Stati Uniti. I Barcelona Dragons non hanno continuato a giocare quando erano sotto 0:54 contro i Munich Ravens. Patrick Esume era furioso.

"Questo non può accadere, non ci sono scuse," dice il commissario. Nella loro rivincita della domenica scorsa, i Dragons almeno non hanno lasciato il campo - ma hanno perso 0:90. Per uno sport che vende il sogno di ogni squadra campione nella National Football League (NFL), questo è disastros. "Va tremendamente storto quando si ha una simile disparità all'interno di una lega," dice Esume. "Si tratta di cercare di far passare il football americano da un livello amatoriale a professionistico."

La lega è al suo quarto anno, mirata a produrre uno sport di alta qualità. Vuole spostarsi negli stadi più grandi e trarre vantaggio dal boom che Esume descrive come "una favola di Cenerentola" per il football in Germania. Milioni hanno una squadra del cuore - ma nella NFL. Nella ELF, i Hamburg Sea Devils sono stati recentemente espulsi dallo stadio di Hannover 96 perché il campo era colorato e completamente distrutto dopo la partita.

La Finale? A Schalke

Patrick Esume rimane ottimista: "La tendenza è la tua amica." Cree che il flag football diventerà uno sport olimpico e la NFL arriverà in Germania. "Ci stiamo spostando negli stadi più grandi, tutto va nella giusta direzione. Ma è un po' bumpy." Non ha ancora trovato il manuale "Come professionalizzare il football europeo dopo 30 o 40 anni di lega amatoriale".

Quindi, si tratta di tentativi ed errori. "Rhein Fire, Stuttgart, Munich, Hamburg, Berlin - sono tutti molto professionali," dice Esume. "Poi hai Madrid - altamente professionale. Ma a quattro ore di distanza, hai una squadra come Barcellona che è molto indietro." Diversi dei 17 franchise provenienti da nove paesi attraggono regolarmente più di 10.000 spettatori.

Esume, come esperto televisivo e podcaster ("Football Bromance"), è la voce entusiasta del suo sport in Germania. Non si lascia scoraggiare: "A volte fai un passo di lato o uno o due indietro, va bene, basta che il percorso sia fondamentalmente in avanti." La finale della lega si giocherà il 22 settembre a Gelsenkirchen - nell'arena dello Schalke 04. Meglio con vernice facile da rimuovere.

