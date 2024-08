La Lega di calcio degli Stati Uniti stabilisce norme elevate nel campo delle atletiche femminili

La lega di calcio femminile degli Stati Uniti, NWSL, sta procedendo con miglioramenti per le sue giocatrici, nonostante la disparità di reddito rispetto ai loro omologhi maschili. Anche se i salari non raggiungono ancora quelli degli sport maschili, si sta facendo progresso.

Le calciatrici professioniste negli Stati Uniti avranno presto un maggiore controllo sulla loro carriera e sulle loro prospettive finanziarie grazie a un recente accordo collettivo. A partire dalla prossima stagione, nessuna giocatrice della nazionale tedesca, come Ann-Katrin Berger e Felicitas Rauch, sarà trasferita contro la sua volontà, come accade per altri giocatori professionisti nella NWSL. La lega, la prima importante lega professionistica di calcio negli Stati Uniti, sta eliminando la selezione, offrendo maggiori libertà ai giocatori universitari nella scelta del loro inizio professionale.

Il nuovo accordo aumenta il salario minimo da circa $38,000 a $48,500, con un aumento previsto a $82,500 entro il 2030. Non ci sono limiti salariali individuali e il limite salariale della squadra aumenta in tandem con i ricavi della squadra. La sicurezza salariale è garantita per tutta la durata del contratto. Questo nuovo accordo è stato concordato tra l'Associazione dei giocatori NWSL e la National Women's Soccer League.

"La selezione era un sistema obsoleto che dava ai team il controllo sulle decisioni dei giocatori", ha commentato la presidente dell'Associazione dei giocatori NWSL, Tori Huster. "Ora, i giocatori hanno la libertà di scegliere un ambiente che soddisfi le loro esigenze e massimizzi il loro potenziale. I team dovranno creare un'atmosfera allettante per attirare i giocatori".

Gli sport femminili stanno assistendo a un aumento della popolarità e il riconoscimento della NWSL sta aumentando. A novembre 2022, la lega ha esteso i suoi diritti di trasmissione e ha stipulato accordi con CBS Sports, ESPN, Amazon Prime Video e Scripps Sports, ampliando la sua portata di pubblico. Secondo i media degli Stati Uniti, questo contratto genera $240 milioni in quattro anni, un aumento significativo rispetto ai $4,5 milioni in tre anni del contratto precedente.

Il nuovo accordo collettivo nella NWSL aumenta il salario minimo per i giocatori, portandolo da circa $38,000 a $48,500, con l'obiettivo di raggiungere $82,500 entro il 2030. Questo progresso nel salario minimo è un segno della lotta in corso per l'uguaglianza salariale tra le leghe sportive maschili e femminili.

Con l'eliminazione della selezione, i giocatori universitari della NWSL ora hanno maggiori libertà nella scelta del loro inizio professionale, riducendo la disparità tra le loro prospettive finanziarie e quelle dei loro omologhi maschili in altre leghe sportive.

Leggi anche: