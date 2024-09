La leadership russa sta mantenendo l'idea della vittoria elettorale di Trump.

Un individuo rivendica di poter risolvere il conflitto russo-ucraino in un giorno: Donald Trump. Tuttavia, Mosca ha un'opinione diversa e propone uno scenario teorico al pubblico.

Il Cremlino non ritiene che la vittoria nella guerra contro l'Ucraina sarà rapida se Trump dovesse essere rieletto presidente degli Stati Uniti. Come dichiarato dal portavoce del Cremlino Dmitri Peskov in televisione russa, "Non credo che esista una bacchetta magica. Non può essere risolto in un giorno". Questo commento è stato fatto in risposta all'affermazione di Trump di porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina in un giorno.

Peskov ha preso in considerazione l'idea, suggerendo: "E se il prossimo presidente degli Stati Uniti, nel suo discorso di insediamento, dichiarasse che gli Stati Uniti stanno intervenendo per la pace e così cessano il loro sostegno all'Ucraina?". Ha continuato: "Forse ci sarebbe un cambiamento di prospettiva, in particolare a Kyiv". Peskov ha sottolineato che si trattava solo di una ipotesi.

Harris o Trump, Mosca non fa preferenze

Gli aiuti militari degli Stati Uniti all'Ucraina hanno peggiorato il conflitto, secondo il portavoce di Putin. Le relazioni tra Mosca e gli Stati Uniti sono a un punto basso senza precedenti. Ufficialmente, Peskov ha dichiarato che la Russia non sostiene alcun candidato particolare tra Trump (repubblicano) e Kamala Harris (democratico) nelle elezioni degli Stati Uniti.

L'Ucraina sta lottando contro un'invasione russa da quasi tre anni, ricevendo aiuti militari da diversi paesi occidentali, ma senza riuscire a modificare la situazione militare. La richiesta di Russia di un cessate il fuoco equivale alla resa incondizionata dell'Ucraina.

Zelensky desidera parlare con Harris e Trump

Di recente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso il desiderio di presentare un piano di pace al suo omologo americano, Joe Biden. Zelensky si è riferito specificamente all'Assemblea generale delle Nazioni Unite che si terrà alla fine di settembre, dove intende partecipare e potenzialmente incontrare Biden. Inoltre, Zelensky desidera discutere il suo piano di pace con i due probabili successori della presidenza degli Stati Uniti, la vicepresidente Harris e il probabile suo avversario, Trump. Le elezioni degli Stati Uniti si terranno a novembre, con il passaggio di poteri alla Casa Bianca che avverrà a gennaio. Biden non si candida per un secondo mandato.

"La chiave di questo piano è convincere la Russia a porre fine alla guerra", ha annunciato Zelensky martedì. "Non ci possono essere concessioni a Putin", ha dichiarato Zelensky in riferimento al leader russo. Al momento, il dialogo è "vuoto e inutile" poiché Putin non ha interesse a trattare la pace diplomaticamente.

In risposta al piano di pace di Zelensky, Peskov, il portavoce del presidente del Consiglio, ha mantenuto la posizione della Russia, dichiarando: "Rimaniamo

