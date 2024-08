- La laurea di Verdi nei lavoratori delle compagnie aeree potrebbe innescare scioperi

Al Lufthansa's linea aerea per le vacanze Discover, i segnali indicano un conflitto nonostante un recente accordo collettivo di lavoro firmato. I sindacati Cockpit (VC) e UFO potrebbero presto chiamare scioperi poiché le trattative non sono condotte da loro, ma dal loro concorrente, Verdi. Nella lotta per il potere tra i sindacati, i passeggeri potrebbero diventare le vittime quest'estate.

Primi accordi collettivi di lavoro per la linea aerea fondata tre anni fa

L'azienda e Verdi riferiscono di aver raggiunto accordi collettivi di lavoro per i circa 500 piloti e 1400 membri dell'equipaggio di cabina della linea aerea fondata tre anni fa. Sono stati concordati aumenti salariali, indennità e pagamenti speciali per entrambi i gruppi fino alla fine del 2027, insieme a disposizioni per i fondi pensione, i piani di servizio e i supplementi di indennità per malattia. "Non abbiamo concluso un accordo collettivo di lavoro di dumping", afferma il negoziatore di Verdi Marvin Reschinsky.

Tuttavia, non tutto va bene nella relativamente piccola linea aerea per le vacanze con 27 aerei, secondo i sindacati concorrenti UFO e VC che si sentono ingannati dal gruppo Lufthansa dopo mesi di trattative proprie. Mettendo in discussione se Verdi abbia organizzato un numero significativo di dipendenti Discover, i rappresentanti di UFO parlano di "pochissime mani", mentre loro e VC rappresentano insieme "circa 1000 colleghi". "Verdi viene utilizzato come partner contrattuale dal datore di lavoro", afferma l'esperto di contrattazione UFO Harry Jaeger.

Un portavoce della linea aerea ha dichiarato di non avere conoscenza dell'affiliazione sindacale dei dipendenti.

Verdi vede la conclusione come un successo

Reschinsky respinge le accuse. "Non riveliamo le nostre carte riguardo al livello di organizzazione - proprio come qualsiasi altro sindacato". Per Verdi, la conclusione è un successo perché finora sono stati rappresentati solo tra il personale a terra e l'equipaggio di cabina Eurowings all'interno del gruppo Lufthansa. Hanno avuto un accordo collettivo di lavoro solo per i piloti della filiale merci Aerologic.

Verdi potrebbe trarre beneficio dalla strategia Lufthansa di creare nuove linee aeree sotto la pressione dei costi, dove inizialmente non ci sono o in seguito condizioni salariali più basse rispetto alla società madre Lufthansa. Questa logica si applica non solo ad Aerologic nel settore merci: Discover Airlines e City Airlines sono due giovani compagnie aeree pronte a volare su rotte lunghe e medie a un costo inferiore rispetto alla società madre Lufthansa con i suoi tetti salariali.

Le differenze sono a malapena visibili per i clienti. Il CEO del gruppo Carsten Spohr ha da tempo ordinato aerei aggiuntivi per le giovani filiali.

"VC e UFO possono, ovviamente, lottare per condizioni migliori a Discover", provoca Reschinsky. In definitiva, tutti sanno che ciò può essere ottenuto solo attraverso l'azione industriale. Solo con accordi collettivi concorrenti la Tarifeinheitsgesetz (Legge sull'unità delle trattative collettive) dovrebbe determinare quale sindacato è il più forte nella società e autorizzato a concludere accordi collettivi.

Il VC ha già annunciato un nuovo voto tra i suoi membri a Discover. L'inverno scorso, i piloti hanno scioperato in tre ondate e l'equipaggio di cabina una volta, causando alcuni voli cancellati. In febbraio, persino i piloti del Boeing di Lufthansa hanno scioperato in solidarietà. All'interno del gruppo Lufthansa, il VC ha istituito una commissione salariale congiunta per le società tedesche.

Il nuovo presidente del VC, Andreas Pinheiro, è pronto alla lotta e dice: "Se Discover continuerà a escludere categoricamente un accordo salariale con il VC, allora l'azione

