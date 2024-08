La Kia Picanto è cresciuta.

Le mini auto stanno lentamente scomparendo. Un modello dopo l'altro scompare dai listini dei costruttori di auto. Almeno Kia resta fedele alla sua Picanto, aggiornandola a metà vita con un restyling e un update tecnologico. Questo aumenta i livelli di sicurezza, ma purtroppo anche il prezzo.

La Picanto è una scelta vincente per Kia. Nel 2023, sono state vendute circa 9.200 unità della piccola cinque posti in Germania, piazzandosi al terzo posto nella classifica delle immatricolazioni del marchio, dopo la famiglia Ceed e lo Sportage. La nuova Picanto, ora significativamente rivista, punta a continuare questo successo con un nuovo look, equipaggiamento quasi paragonabile a quello delle auto di dimensioni maggiori e un'ampia gamma di sistemi di assistenza. La lista dei prezzi parte da poco meno di 16.700 euro.

La versione di base, Edition 7, include di serie un sistema di avviso di collisione frontale con riconoscimento pedoni e ciclisti, l'assistenza al mantenimento della corsia e al follow-up, l'assistenza intelligente alla velocità, e un sistema di avviso di sonnolenza. La versione Vision, tra gli altri equipaggiamenti, include riscaldamento dei sedili anteriori e volante riscaldabile.

A partire dalla versione Spirit, vengono aggiunti il sistema di avviso di collisione frontale con funzione curve e l'assistenza attiva alla cieca, insieme a un telecomando smart, il climatizzatore automatico e una stazione di ricarica per smartphone wireless. In cima alla gamma, come tradizione per Kia, c'è la GT-line con stile sportivo interno ed esterno. A proposito, i fan del colore Milky Beige Metallic dovranno optare per l'edizione Spirit Launch Edition, presumibilmente disponibile fino alla fine dell'anno, mentre l'edizione Launch Edition della Picanto GT-line è disponibile in Adventure Green Metallic.

Lusso opzionale

Tutte le Picanto sono equipaggiate con la navigazione con sette anni di aggiornamenti delle mappe, l'app Kia Connect con diverse funzioni utili, l'aria condizionata, la chiamata senza fili, una telecamera di retrovisione, i sensori di luce e parcheggio, e la chiusura centralizzata con chiave a distanza. Come al solito, le versioni meglio equipaggiate possono essere aggiornate con una dose di lusso per mini auto. Il funzionamento è principalmente e senza problemi tramite il display da 8 pollici, con i dati di guida rilevanti visualizzati sul cluster strumenti digitale da 4,2 pollici.

Non ci sono impressionanti numeri qui, poiché la più piccola Kia è piuttosto parca nelle sue offerte di motori. La vivace versione 1.0 T-GDI con 100 CV è stata ritirata da tempo. Rimangono un tre cilindri da un litro con ora 46 kW/63 CV e un quattro cilindri da 1,2 litri con 58 kW/79 CV. Questi accelerano la piccola auto a 100 km/h in 15,6 e 13,1 secondi, rispettivamente, e raggiungono una velocità massima di 145 e 159 km/h.

Consumo medio di 5,2 a 5,6 litri

Kia dichiara un consumo medio di 5,2 e 5,6 litri per 100 chilometri. La trasmissione automatica a cambiata manuale (AMT) offerta per entrambe le varianti consuma circa 0,1 litri in più. Chi preferisce non cambiare marcia dovrebbe scegliere questa opzione solo se guida in modo conservativo e può tollerare i cambiamenti a volte piuttosto evidenti.

Despite modest performance, driving a Picanto is still an enjoyable experience, especially with a manual transmission. The engines hum and purr quietly, the seats are generously sized, and there's a hint of go-kart fun in corners, along with well-tuned steering and smooth shifting.

Up front, space is ample, but it's a tight squeeze in the back. And the trunk? Despite Kia's pride in being "top of the class," four (1.0L engine with manual transmission) or five seats on a now 3.61-meter length inevitably limit cargo space. In numbers: According to the manufacturer, it's 225 to 1010 liters, which should be enough for weekend shopping.

Faccia e Retro in Look del Marchio Attuale

Ma ora arriva il capitolo di cui Kia è chiaramente molto orgogliosa. I designer hanno dato alla Picanto una nuova faccia e un nuovo retro nel look attuale del marchio. Questo si traduce nel motto "United Opposites" e nel caso del modello più piccolo, significa un notevole passo avanti da piuttosto carino e un po' stravagante a decisamente adulto.

Soprattutto le versioni a partire dal livello di equipaggiamento Spirit con i loro caratteristici fanali anteriori e posteriori a LED e le luci diurne vengono percepite come piuttosto insolite, mentre la GT-line aggiunge una firma luminosa unica con strisce luminose a LED, una griglia ingrandita, un diffusore posteriore e cerchi in lega da 16 pollici. A seconda della versione, i nuovi colori della vernice come Signal Red, Smoke Blue Metallic e Adventure Green Metallic fanno anche una dichiarazione.

Naturalmente, tutte queste innovazioni non sono gratuite. La piccola con 63 CV non è più disponibile per meno di 16.690 euro, la versione da 1,2 litri parte da 17.990 euro. La trasmissione automatica a cambiata manuale costa altri 1.000 euro. La versione più costosa nella lista dei prezzi è la Picanto 1.2 AMT con 79 CV nella versione GT-line, al prezzo di 22.190 euro.

Kia Picanto 1.0 e 1.2 T-GDI - Specifiche Tecniche

Cinque porte, cinque posti auto compatto

Lunghezza: 3,61 metri, Larghezza: 1,60 metri, Altezza: 1,49 metri, Passo da terra: 2,40 metri, Capacità di carico: 255-1010 litri

Motore a benzina turbo a tre cilindri da 1,0 litri , 46 kW/63 CV, coppia massima: 93 Nm a 3750 giri/min, trasmissione manuale a cinque velocità, 0-100 km/h: 15,6 s, Vmax: 145 km/h, consumo combinato: 5,2 litri/100 km, emissioni CO2: 118 g/km, classe di efficienza: D, normativa antinquinamento: Euro 6e, Prezzo: a partire da 16.690 euro (Edizione 7)

Motore a benzina turbo a tre cilindri da 1,2 litri, 58 kW/79 CV, coppia massima: 113 Nm a 4200 giri/min, trasmissione manuale a cinque velocità, 0-100 km/h: 13,1 s, Vmax: 159 km/h, consumo combinato: 5,6 litri/100 km, emissioni CO2: 127 g/km, classe di efficienza: D, normativa antinquinamento: Euro 6e, Prezzo: a partire da 17.990 euro (Vision)

La Picanto rivista continua ad essere popolare, con circa 9.200 unità vendute in Germania nel 2023. (dal testo dato)Di fronte a prezzi in aumento, la versione base della Picanto offre ancora di serie un sistema di avviso di collisione frontale, l'assistenza attiva al mantenimento della corsia, l'assistenza intelligente alla velocità e un sistema di avviso di sonnolenza. (Nuova frase)

La versione di ingresso della Picanto include caratteristiche di sicurezza avanzate, come un sistema di avviso di collisione frontale, nonostante un aumento di prezzo.

