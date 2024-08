- La ketamina, promossa come un potenziale trattamento per la depressione, tragicamente ha portato alla morte di Matthew Perry.

Matthew Perry, famoso per le sue lotte contro la dipendenza da droga, ha spesso parlato delle sue battaglie contro l'abuso di sostanze per tutta la vita. Ha discusso dei demoni che lo spingevano verso il prossimo alto, ammettendo di essere sotto l'influenza durante le riprese di "Friends" e di come le droghe avevano quasi posto fine alla sua vita. In pubblico, si è presentato come un tossicodipendente pentito, e molti hanno creduto alla sua storia.

Tuttavia, i resoconti rivelano una storia diversa. Perry è morto a ottobre dell'anno scorso nella sua villa di Los Angeles, immerso in una vasca idromassaggio. Come rivelano le indagini del Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD), una dose eccessiva di propofol ha causato la sua morte prematura. Questa sostanza è comunemente utilizzata in medicina veterinaria ma ha anche guadagnato popolarità nella terapia per le dipendenze a causa dei suoi effetti psichedelici che potrebbero aiutare a combattere la depressione e il PTSD. Se somministrata correttamente sotto supervisione medica, potrebbe aiutare a superare i trigger delle dipendenze.

Secondo i documenti delle indagini, Perry aveva già subito trattamenti con questa sostanza da un medico, per la prima volta in Svizzera alcuni anni fa. Nel suo autobiography "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", ha descritto vividamente il giorno in cui ha ricevuto la sua prima dose in una struttura di riabilitazione. L'ha descritta come un sollievo per il suo dolore e un aiuto per combattere la depressione. Ha anche scherzato, "Avrebbero potuto chiamarlo ‘Matty’. " L'esperienza è stata come "un enorme sospiro". Perry ha continuato, "Mentre la musica suonava e il propofol entrava nelle mie vene, tutto era sull'ego e sulla morte dell'ego. (...) Ho spesso pensato che sarei morto durante quell'ora. Oh, ho pensato, così è quando si muore". Nonostante la sua esperienza initially positiva, ha concluso, "Il propofol non era per me".

La battaglia di Matthew Perry contro l'abuso di sostanze

Con il tempo, Perry deve aver ricominciato a fare uso della sostanza. Gli era stata prescritta legalmente dai medici prima della sua morte. Come la sua dipendenza è aumentata, si è rivolto a fonti illegali per ottenere la droga. Più volte al giorno, il suo assistente gli somministrava le iniezioni prima della sua tragica morte a Los Angeles. Il 28 ottobre, dopo tre dosi, è stato trovato a faccia in giù nella sua piscina. Un referto autoptico conferma ora che la sua morte è stata causata da "intossicazione acuta da propofol", con l'annegamento che ha contribuito.

Negli Stati Uniti, dove i medicinali sono spesso considerati con maggiore disinvoltura, la terapia con propofol è popolare nonostante le controversie che la circondano. I critici argomentano che i suoi forti effetti dissociativi possono peggiorare l'instabilità psicologica se non utilizzati correttamente. Inoltre, ci sono segnalazioni di pazienti i cui sintomi sono peggiorati durante la terapia e il rischio di dipendenza e abuso di propofol, particolarmente per coloro che hanno una storia di abuso di sostanze, è preoccupante.

Sembra che questo fosse il caso di Matthew Perry. I registri della polizia descrivono un individuo gravemente dipendente che ha trascorso i suoi ultimi giorni cercando disperatamente la sua prossima dose. Quando i suoi medici curanti si sono rifiutati di aumentare la sua dose, ha iniziato a procurarsi la sostanza da fonti illegali in quantità sempre maggiori. Cinque individui, tra cui due medici, sono stati arrestati e accusati in relazione alla morte dell'attore.

Secondo i registri della polizia, il suo assistente, Kenneth Iwamasa, un 59enne senza formazione medica, ha fornito a Perry le sue dosi letali nei giorni precedenti alla sua morte. Intorno alle 8:30 del mattino del giorno della sua morte, Perry ha ricevuto la sua prima dose. Quattro ore dopo, ha ricevuto una seconda dose. Poco prima di entrare nella vasca idromassaggio, ha ricevuto una terza dose. Iwamasa avrebbe detto alla polizia, "Sparami con una dose grande", chiedendo una dose grande.

Kenneth Iwamasa è ora uno dei imputati nel caso Perry. Insieme a Dr. Salvador Plasencia, anche lui è accusato di aver venduto e somministrato propofol all'attore. Jasveen Sangha, soprannominata "The Propofol Queen", un trafficante di droga, è tra gli accusati. Il suo propofol è sospettato di aver causato la morte di Perry e potrebbe affrontare fino a 10 anni di prigione. Gli altri imputati potrebbero affrontare fino a 25 anni di carcere.

Il fascicolo dell'indagine offre uno sguardo completo sulla distribuzione illegale di propofol a Hollywood e fornisce un'immagine inquietante degli ultimi giorni di Matthew Perry. Nonostante mostrasse un'immagine esteriore sana e felice, le sue vere battaglie erano ben lontane dagli occhi del pubblico. Desperato per ottenere nuove dosi, ha speso fortune in poche settimane e ha ricevuto iniezioni di propofol fino a otto volte al giorno.

Il 30 settembre 2023, circa un mese prima della sua morte, Plasencia e Chavez hanno incontrato Perry per la prima volta. Uno di loro ha scritto, "Sono incuriosito da quanto questo pazzo è disposto a pagare". Successivamente, Plasencia ha visitato Perry nella sua recente residenza affacciata sull'oceano, introducendolo alla Ketamina per la prima volta. Plasencia ha anche consegnato le siringhe e ha mostrato all'assistente come somministrarle. Perry ha pagato una cifra esorbitante di $4,500 per questa visita privata.

Ulteriori forniture sono state acquistate con l'alias "Dr. Pepper".

La sua spirale discendente verso l'abuso di sostanze è stata rapida. Con la frase segreta "Dr. Pepper", Iwamasa ha richiesto ulteriori forniture. Le conseguenze sono state drammatiche. Il 12 ottobre, Perry ha reagito in modo eccessivo alla Ketamina, causando un aumento della sua pressione sanguigna. Il suo corpo è essentially entrato in uno stato di freeze. Ha dichiarato di non essere in grado di muoversi o parlare.

Dopo la morte, tutti quelli coinvolti hanno tentato di cancellare le loro tracce. Iwamasa ha eliminato ogni traccia delle sostanze illecite nella villa. Hanno comunicato attraverso comunicazioni crittografate su Signal, pianificando i loro prossimi passi e cercando di distanziarsi dall'attore. Quasi riuscirono a evitare qualsiasi sospetto. All'inizio, le autorità hanno classificato il caso come un tragico incidente. Tuttavia, dopo diversi mesi, ulteriori indagini hanno rivelato nuovi dettagli sulla morte di Perry e il ruolo della Ketamina in essa.

Nonostante la sua immagine pubblica di ex tossicodipendente pentito, Matthew Perry continuava a lottare in privato con la dipendenza, arrivando a fare affidamento su propofol, una sostanza spesso utilizzata nella terapia delle dipendenze ma con applicazioni controversie.

I documenti dell'indagine hanno rivelato che l'assistente di Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, gli forniva illegalmente propofol nei giorni precedenti alla sua morte.

