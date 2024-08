- La importanza di Goethe è ancora prevalente nei tempi contemporanei?

Quando la Federal Hall of Art ha ospitato una mostra significativa su Goethe qualche anno fa, ha iniziato con due semplici tavole di legno, una lunga e una corta. "Goethe" era inciso sulla più lunga, mentre "Meno di questo, qualche nessuno" era scritto sulla più corta. L'artista Georg Herold ha giocato con questa installazione, suggerendo che ci si potrebbe sentire piuttosto insignificanti accanto alla potente stella di Johann Wolfgang.

Si chiede se questo sentimento sia ancora valido in occasione del suo 275° compleanno, il 28 agosto. Infatti, i numeri di lettori e spettatori di Goethe sono notevolmente diminuiti. È ancora rilevante?

Un tempo, una simile domanda sarebbe sembrata assurda, poiché in Germania c'era chi stava in piedi su un piedistallo molto alto, ed era Goethe. Venne chiamato "Il superiore io del popolo tedesco". Durante la sua vita, il poeta, scienziato e appassionato di Italia era una celebrità internazionale.

Il 2 ottobre 1808, fu ricevuto da Napoleone a Erfurt, che era al culmine del suo potere e governava gran parte dell'Europa. L'Imperatore, mentre faceva colazione, alzò lo sguardo e salutò Goethe con le famose parole: "Vous êtes un homme!" ("Sei un uomo"). Il significato esatto di queste parole è incerto, forse qualcosa come "Possiamo parlare da uomini", o magari: "Sei un ragazzo, ho sentito grandi cose su di te!" Gli adolescenti di oggi urlerebbero un entusiasta "Fatti sotto!" a questo punto.

Napoleone si sarebbe anche impegnato in discussioni con "Monsieur Goëthe"

Successivamente, Napoleone chiese l'età di Goethe, e quando Goethe rispose "60", lo lodò: "Hai invecchiato bene." Questo, nonostante altri pensassero che Goethe apparisse un po' rotondo. Più tardi nella loro conversazione, Napoleone menzionò il bestseller di Goethe "I dolori del giovane Werther" e, per dimostrare la sua lettura, citò passaggi specifici. Un certo passaggio non gli era piaciuto perché gli sembrava irreale. Goethe lo trovò divertente e rispose che uno scrittore aveva il diritto di farlo.

"I dolori del giovane Werther" debuttò nel 1774 e portò Goethe alla fama in tutta l'Europa, ancora giovane di 25 anni. Si diceva che il tragico suicidio del personaggio principale a causa dell'amore non corrisposto avesse spinto altri giovani in situazioni simili a togliersi la vita.

Se un simile "effetto Werther" si sia verificato è dibattuto. Come molti altri scrittori, Goethe in seguito si stancò di essere continuamente interrogato su "Werther". Ma, per tutti i mezzi, l'Imperatore francese aveva le risorse per tollerarlo. A proposito, pronunciò il nome tedesco "Goëthe" in modo difficile e, quando Goethe ripensò all'incontro in seguito, probabilmente lo parodiò.

Oggi, "Woyzeck" supera "Faust"

Da quando è morto nel 1832 all'età di 82 anni, Goethe ha regnato come un dio sulla Germania. È stato criticato - come nemico di classe, sessista, antisemita e molte altre cose - ma la sua statura è rimasta intatta. Tuttavia, negli ultimi anni si è verificato un cambiamento che potrebbe non essere avvenuto in passato: l'interesse per Goethe sembra diminuire.

Nel 2022, un'indagine dell'Agenzia teutonica della stampa ha scoperto che "Faust" non è più un testo obbligatorio in diversi stati federali. L'Associazione tedesca del teatro riferisce che la pièce viene rappresentata sempre meno frequentemente. Durante la stagione 2022/23, sono state segnalate solo otto produzioni, rispetto alle 20 prima della pandemia.

Il motivo più comune, a mio parere, è che un anziano, colto, uomo bianco potrebbe non essere più il punto di riferimento nelle attuali discussioni", osserva Detlev Baur, caporedattore della rivista di settore "Die Deutsche Bühne". "Al massimo, per adattamenti come 'Doktormutter Faust', che è stato presentato l'ultima stagione e ora viene ripreso."

Gretchen o Marie vengono quasi sempre reinterpretati

Per quanto riguarda la lettura scolastica, il dramma socialmente critico di Georg Büchner "Woyzeck" ha superato "Faust" in popolarità. La pièce teatrale più popolare è anche "Woyzeck". "C'è un legame tra la lettura scolastica e i piani teatrali - ma, ovviamente, ci sono anche ragioni più profonde e di contenuto", dice Baur. Entrambe le pièce hanno produzioni teatrali che si concentrano sulle figure femminili di Gretchen o Marie: "Queste figure vittime vengono quasi sempre reinterpretate o ripresentate".

Il critico letterario e scrittore Thomas Steinfeld, che ha recentemente pubblicato una biografia quasi 800 pagine del genio letterario ("Goethe - Ritratto di una vita, immagine di un tempo"), valuta che la conoscenza generale di Goethe è diminuita negli ultimi dieci anni. "Fino a pochi anni fa, si poteva contare su una conoscenza generale della vita e dell'opera di Goethe. L'ammirazione per lui presupponeva nozioni confuse e riverite di un monumento universale e rispettato." Oggi, potrebbero prevalere circostanze diverse, non solo per ragioni accademiche ma anche per una consapevolezza storica meno pronunciata.

Un influencer di Goethe dal distretto della Ruhr esplora nuove strade

Forse i circoli di lettura e le lunghe produzioni non sono più i mezzi giusti per interagire con il poeta nel 21° secolo. Damian Mallepree (38) di Essen-Kettwig ha esplorato un'alternativa negli ultimi quattro anni: il formato Instagram "Tutto Goethe!". La sua missione è "mantenere vivo il dibattito su Goethe e il suo tempo". Per fare ciò, l'influencer di Goethe conversa con persone che hanno un legame con il poeta o il suo periodo diverse volte alla settimana.

Ospiti a questo evento sono stati da una infermiera appassionata di Goethe, un artista che esplora la prospettiva di Goethe sul mare e un abile chirurgo specializzato in gola che offre spunti sulle capacità vocali di Goethe. Inoltre, autori di spicco presentano i loro libri, permettendo la partecipazione del pubblico in chat in diretta. Interessanti curiosità sulla permanenza di Goethe a Weimar vengono spesso condivise, come l'esistenza di un'azienda multimiliardaria, "Lotte", in Corea del Sud e Giappone, che trae il suo nome dal personaggio de "I dolori del giovane Werther". Il fondatore dell'azienda, Shin Kyuk-Ho, è stato così affascinato dal romanzo da battezzare la sua impresa con il nome della protagonista femminile.

Un appassionato di Goethe offre una raccomandazione di lettura

Damian Mallepree, esperto di marketing con 1600 follower, crede nell'essenza della connessione e dello scambio: "Si tratta tutto di networking e scambio". Mantenere una comunità stretta, poiché conosce bene i suoi follower. Pensa che l'appello duraturo di Goethe non risiede nel guidarci, ma nel connettersi e nel colmare i divari grazie ai suoi interessi variegati e alla sua apertura: "Goethe non detta più il nostro cammino, ma consente connessioni attraverso punti di contatto condivisi".

Se si desidera approfondire Goethe, un biografo suggerisce Steinfeld come punto di partenza: "Si prepari a un allenamento mentale", avverte, "perché le opere di Goethe non sono da sottovalutare". Tuttavia, il premio è sostanziale, poiché scoprire la profondità delle idee di Goethe può essere un'esperienza arricchente. Per i principianti, la sua raccomandazione è una scelta intrigante: "Immergiamoci prima in 'I dolori del giovane Werther'".

Despite Goethe's significant influence and influence in the past, the interest in his works seems to be dwindling today. For instance, 'Faust' is no longer a compulsory reading in several federal states.

In contrast, Georg Büchner's socially critical drama "Woyzeck" has surpassed "Faust" in popularity, particularly in theater productions that focus on the female figures of Gretchen or Marie.

Leggi anche: