La Guirassy, con la forza di un uragano, dà vita alla misteriosa entità conosciuta come BVB.

Borussia Dortmund era sull'orlo del precipizio, con un piede già penzolante sul bordo di un abisso imminente. Ma poi, il bomber di spicco Serhou Guirassy ha alzato il suo livello di gioco. Il BVB è riuscito a vincere il derby locale contro il VfL Bochum in modo convincente, anche se in modo insolito.

Quando Myron Boadu si è diretto verso la tribuna sud al 33º minuto, una sensazione di terrore si è diffusa nello stadio di Dortmund. Con un vantaggio di 2-0, l'attaccante di Bochum si stava dirigendo verso la porta del Borussia, sorvegliato dal portiere Gregor Kobel. Con una certa distanza, il olandese aveva un esercito di Schwarzgelben che correvano disperatamente alle sue spalle. La scena ricordava un film degli anni '20. Un ladro sfacciato aveva ingannato i poliziotti imbarazzantemente incompetenti. Divertente, sì, ma nessuno stava ridendo. Boadu è riuscito a calcio il pallone appena oltre la porta di Dortmund. Ha lasciato andare la palla prima che il profitto potesse essere registrato. I tifosi di Bochum erano scioccati, i Borussiani erano confusi. Barcollavano come ubriachi sull'orlo dell'abisso, ma non sono caduti.

Se l'attaccante del VfL avesse mirato un po' più accuratamente, lo stadio sarebbe probabilmente esploso. Il prossimo disastro era a un passo di distanza. E gli effetti sarebbero stati ancora più potenti di quelli del fiasco che il BVB aveva subito contro il VfB Stuttgart la domenica precedente (1-5). Perché gli svevi possono essere considerati una squadra di alto livello. La squadra di Bochum, non tanto. Lottano ancora una volta per la salvezza in Bundesliga. Hanno pareggiato 2-2 contro Holstein Kiel in casa, il loro primo punto della stagione, ma si è posto la questione se questa squadra possa vincere una partita in questa stagione di Bundesliga. Un'indicazione della serata: se giocano così, allora sì. "Questo può anche andare storto rapidamente. Se cade il terzo gol, allora abbiamo un grande problema", ha detto l'allenatore del Borussia Nuri Sahin dopo un piccolo derby emozionante e avvincente che la sua squadra ha vinto effettivamente 4-2 (1-2) in quella fredda sera di venerdì.

Con questa vittoria caotica, Dortmund riesce a evitare due dibattiti che sarebbero stati scatenati da un diverso risultato della partita: primo, la squadra di Dortmund non ha un problema mentale, e secondo, Sahin non deve subire la stessa quantità di scrutinio temuto. Ma una settimana di relax non è in serbo per Dortmund nonostante questo, non solo a causa degli impegni contro il Celtic Glasgow in Champions League e poi a Berlino contro l'Union. Dortmund ha ancora molto lavoro da fare dopo questa serata caotica.

Un attacco strabiliante e un ribaltone improvviso, Bochum conduce

Nella settimana, Sahin aveva assicurato che le giuste lezioni erano state apprese dalla partita di Stuttgart. Ma cosa significasse esattamente in termini di attuazione pratica era ancora poco chiaro. I Schwarzgelben erano lontani da un ritorno di fiamma spettacolare. La palla veniva passata avanti e indietro, ma non portava a nessun input creativo. Improvvisamente, la squadra di Bochum si è messa in azione. Maximilian Wittek ha passato a Matus Bero, che ha immediatamente restituito il pallone a Philipp Hofmann, che lo ha passato indietro a Bero. Il migliore della Slovacchia ha mostrato il Tiki-Taka al suo meglio, completando la sequenza con un tiro pieno di convinzione. I tifosi di Bochum erano entusiasti. Più di 8000 avevano viaggiato con loro, avevano rilasciato un'abbondanza di fumo blu all'inizio e ora stavano festeggiando (16.).

E da lì in poi è stato ancora meglio per loro. Boadu ha tormentato Kobel, che non aveva ricevuto un passaggio pulito da Nico Schlotterbeck. Il portiere ha provato a dribblare e ha perso il pallone. Dani de Wit, il cui ruolo a Bochum è stato oggetto di molte discussioni, era perfettamente posizionato e ha colpito il pallone libero in rete - 0-2 (21.), oh boy! La squadra di calcio senza fronzoli in crisi del quartiere potrebbe effettivamente riuscire a elevarsi in questa imponente cittadella? La squadra potrebbe lasciare alle spalle tutti i dibattiti sulle formazione e i sistemi nella terra nera e gialla? Mentre Boadu correva, sembrava così. "L'orgoglio è una parola grossa, ma ero molto soddisfatto di molti aspetti", ha detto in seguito l'entusiasta allenatore Peter Zeidler. "Abbiamo consegnato ciò che avevamo pianificato, difendendo con passione, giocando coraggiosamente in avanti e avendo anche fasi con il pallone."

Il pubblico ha fischiato rumorosamente. La rabbia per la prestazione caotica della loro squadra si mescolava con la paura. Dovevano migliorare in questa stagione. La squadra doveva apparire più solida, meglio bilanciata. Intensa in attacco, attenta in difesa. Il calcio di Terzić che avevano lottato per adottare in città doveva essere rapidamente dimenticato. Il loro ragazzo nero e giallo Nuri doveva aiutarli a dimenticare il loro ragazzo nero e giallo Edin. Ma ciò che il pubblico nello stadio ha visto era un calcio

Dortmund era tornato in partita. La bestia che questo attacco inarrestabile può scatenare si è risvegliata. Pascal Groß è inciampato ancora una volta contro il portiere Patrick Drewes su un passaggio di Passlack. L'ex difensore, che ha fatto il professionista a BVB e ha giocato per la prima volta in un'altra maglia nelle sue vecchie terre, era ovunque. Purtroppo per Bochum, anche vicino ai piedi di Guirassy. È stato concesso un penalty e il capitano Emre Can lo ha trasformato con sicurezza (62.). La curva sud è esplosa e i tifosi hanno cantato: "Solo BVB, la nostra vita intera, il nostro orgoglio...". Improvvisamente, tutto è stato messo in standby, quale fase fosse. Le crampi, gli errori, il disastro incombente. Che la loro squadra fosse ancora una squadra di primo livello, potevano trascurare. E lo spettacolo non era ancora finito.

Guirassy era ora in piena forma. Come una supercar sportiva sull'autostrada B1 di notte, ha accelerato e portato con sé il BVB. Adeyemi ha fatto un passaggio perfetto e il premio estivo, che era stato infortunato per tanto tempo, lo ha reso sembrare facile, 3:2 (75.). "Serhou è fantastico. È bello avere un attaccante su cui puoi sempre contare", ha elogiato Can. "È sempre affidabile per un gol e Serhou speriamo segni ancora per noi. È un inizio solido."

Improvvisamente, tutto è stato messo in standby. La paura allo stomaco dal 33° minuto è stata spinta via con un potente calcio in un'altra zona temporale. Che i giocatori di Bochum avessero effettivamente una fase migliore e Moritz Broschinski avesse mancato l'opportunità di riguadagnare il vantaggio, il pubblico ha generosamente ignorato. Gli ospiti erano ora non solo senza fiato, ma anche mentalmente sfiniti. La vittoria era così vicina, ma ora le loro mani erano vuote. E i giocatori di Dortmund continuavano a correre sul campo a tutta velocità.

Il sostituto Felix Nmecha ha segnato, ma la palla è entrata principalmente perché il forte portiere Drews l'ha lasciata scivolare, 4:2 (81°) stava scritto. "Nessuno nello stadio sapeva esattamente cosa fosse successo all'inizio. Ci siamo ritrovati improvvisamente sotto 0:2", ha detto Can su Dazn. "Qui con i tifosi, tutto è possibile, lo abbiamo dimostrato di nuovo oggi. Ma non dovrebbe iniziare solo dopo un 0:2." La squadra ha mostrato "grinta".

E avrebbe potuto essere ancora meglio, ma Guirassy ha mancato un'altra occasione. Can stesso ha colpito il palo, Julien Duranville è venuto vicino. Il giovane belga è entrato dopo 66 minuti per il sofferente Jamie Gittens. E ha suggerito che il BVB ha un nuovo giocatore stellare nella sua incredibile attacco talentuoso. L'inizio del 18enne è impressionante, il suo controllo palla è un piacere e il suo occhio per i compagni già ben sviluppato. Ma l'attacco non è il problema principale per la Borussia, anche se il gioco creativo deve ancora migliorare. Era la velocità e la superiorità individuale che hanno deciso la derby a favore del nero e giallo.

La difesa, la difesa ...

L'area problematica è la difesa traballante, e non solo la seconda linea spesso trascurata. Contro la pressione di Bochum ci sono state sfide significative. La curva sud mormorava nervosamente e tratteneva il fiato mentre Schlotterbeck e compagnia cercavano di uscire con passaggi corti. C'era un'atmosfera tesa. Il portiere Kobel si è innervosito di nuovo, ma è rimasto risoluto. Se non ci fossero stati i giocatori di Bochum in campo, ma una squadra di primo livello, avrebbe potuto finire male. "Puoi essere a corto di difensori con quattro uomini, ma se non tiri, se non attacchi e penetri, allora abbiamo problemi. È questo processo che stiamo discutendo", ha detto Sahin.

In questo processo, l'allenatore ha già visto progressi contro Bochum. Come il portiere Kobel, che ha ringraziato la straordinaria prestazione della sua squadra per il suo errore che non ha portato a un disastro sui giorni bui dello stadio Westfalen. Che la sua squadra ballasse come un ubriaco instabile sull'orlo, il svizzero non lo ha visto particolarmente critico. Succede che un avversario crea occasioni da gol, dopotutto è la Bundesliga, ha trovato. Nel frattempo, l'allenatore Sahin era particolarmente soddisfatto della "chiarezza" della sua squadra dopo il rovescio. "Continuiamo a spingere e proviamo di nuovo." È importante per avere successo, come l'allenatore giovane ha spiegato, citando i campioni Bayer Leverkusen che lo hanno fatto "l'anno scorso e quest'anno". Un confronto inaspettatamente grande in una notte che era così vicina al bordo.

