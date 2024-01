La guerra tra Israele e Hamas che rischia di sfociare in una guerra, l'intelligenza artificiale e un'elezione americana sismica: 5 previsioni per il 2024

Per aiutarvi a capirne il senso, ecco alcuni temi chiave da tenere d'occhio.

1. La guerra tra Israele e Hamas rischia di sfociare in un'altra guerra

Il nuovo anno inizia con Israele che spinge la sua offensiva nella Striscia di Gaza in risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre.

La pressione internazionale sta aumentando su Israele per limitare la durata e l'intensità della guerra, in seguito alla protesta globale per il fatto che i gazesi sono intrappolati in un pericolo mortale, senza rifornimenti essenziali o accesso all'assistenza sanitaria, mentre le malattie si diffondono negli affollati campi umanitari. Nonostante ciò, Israele ha raddoppiato i suoi sforzi e ha giurato che la sua guerra contro Hamas continuerà per molti mesi.

Il rischio di un conflitto più ampio in Medio Oriente si sta aggravando.

Sono in aumento gli scambi transfrontalieri tra il gruppo paramilitare islamista Hezbollah, sostenuto dall'Iran, e le Forze di Difesa Israeliane (IDF) al confine tra Libano e Israele.

Gli attacchi per procura delle fazioni sostenute dall'Iran in Iraq - come il recente attacco all'ambasciata statunitense a Baghdad - stanno diventando più audaci e comuni. E ulteriori attacchi da parte dei ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, alle rotte marittime globali attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez potrebbero far lievitare i prezzi dell'energia.

C'è anche il rischio che altri gruppi estremisti nella regione siano alimentati dall'opportunismo e/o dalle rimostranze. Va da sé che qualsiasi normalizzazione formale dei legami tra Israele e Arabia Saudita, un accordo che sembrava vicino prima del 7 ottobre, è ora fuori discussione.

L'inequivocabile sostegno degli Stati Uniti agli attacchi israeliani a Gaza ha danneggiato l'immagine di garante dei diritti umani e del diritto internazionale - un colpo alla reputazione da cui è improbabile che Washington si riprenda nel breve periodo, nonostante un deciso cambio di tono.

In vista del 2024, gli Stati Uniti e i loro alleati devono trovare un equilibrio tra la ritorsione e la deterrenza degli attacchi per procura, mantenendo le loro risposte al di sotto di una soglia che potrebbe innescare un conflitto più ampio.

2. Il conflitto tra Russia e Ucraina entra nel terzo anno di stallo

A febbraio, l'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin entrerà nel suo terzo anno.

Né la Russia né l'Ucraina mostrano segni di vittoria o di volontà di compromesso sui loro obiettivi incompatibili. L'Ucraina sta lottando per la propria sopravvivenza, integrità territoriale e sovranità, mentre la Russia è intenzionata a ottenere quella che definisce la "denazificazione" e la smilitarizzazione dell'Ucraina, impedendo che questa aspiri ad aderire alla NATO e ad altri organismi occidentali. Gli storici e gli osservatori politici hanno respinto la definizione di "denazificazione" data dalla Russia alla sua invasione non provocata.

Putin inizia l'anno con maggiore fiducia rispetto all'anno precedente.

La controffensiva ucraina del 2023, a lungo attesa, non ha recuperato lo slancio che Kyiv aveva acquisito alla fine del 2022. Le scorte belliche della Russia vengono rifornite sia dall'Iran che dalla Corea del Nord. Inoltre, il Paese più grande del mondo per superficie ha sempre un vantaggio numerico su cui contare in termini di truppe, a differenza dell'Ucraina, che l'anno prossimo soffrirà sempre più di una carenza di personale.

L'Europa è limitata nelle munizioni e nell'hardware militare che può fornire all'Ucraina, con le proprie scorte tristemente esaurite. Anche i peggiori timori del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky di crepe nell'unità occidentale si sono materializzati: Le divisioni politiche negli Stati Uniti e in Europa stanno ostacolando la fornitura di aiuti militari ed economici. Il viaggio di dicembre di Zelensky a Washington si è concluso con 200 milioni di dollari - invece dei 61 miliardi di dollari che voleva - per nuove munizioni, perché i repubblicani del Congresso non hanno accettato di cambiare le politiche di confine che chiedevano in cambio.

Giorni dopo, l'Ungheria ha bloccato un pacchetto di aiuti dell'Unione Europea di 50 miliardi di euro (55 miliardi di dollari) all'Ucraina. Questa tendenza continuerà probabilmente a ostacolare gli sforzi militari dell'Ucraina l'anno prossimo, poiché sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea daranno priorità alle questioni interne in vista delle elezioni.

L'Ucraina potrebbe quindi concentrarsi su un approccio difensivo, sull'addestramento di nuove reclute e sulla produzione di difesa. La Crimea, annessa illegalmente dalla Russia nel 2014, continuerà a essere il premio strategico che l'Ucraina cerca di colpire per sfidare il dominio russo sul Mar Nero.

Sebbene l'Ucraina sia ora formalmente sulla via dell'adesione all'UE, l'abbraccio retorico e istituzionale degli alleati continuerà probabilmente a contrastare con il loro effettivo sostegno militare e finanziario.

Naturalmente, il futuro di questo conflitto dipende in gran parte da chi sarà al timone della principale fonte di aiuti finanziari e militari dell'Ucraina: gli Stati Uniti. Mosca è favorevole a un ritorno del candidato repubblicano Donald Trump in autunno.

3. Elezioni, certe e incerte

Le elezioni sono sempre significative, mai come quando sono in gioco così tanti attori chiave in un momento di instabilità globale. Nel 2024 2 miliardi di persone si recheranno alle urne in un anno di grande affluenza alle urne.

Le elezioni statunitensi del 5 novembre potrebbero vedere il ritorno di Trump alla Casa Bianca. Trump è in vantaggio sui suoi rivali repubblicani per la nomination del partito, ma la sentenza della Corte Suprema del Colorado, che ha stabilito che non può candidarsi nello Stato a causa del caso di insurrezione del 2021, seguita da una decisione simile nel Maine, potrebbe far presagire gli ostacoli che dovrà affrontare.

Non ci sono precedenti di un candidato che si candida sotto accusa. L'impatto mobilitante che le affermazioni di Trump su una "caccia alle streghe" legale hanno avuto sulla sua base è improbabile che si traduca in un elettorato più ampio. Tuttavia, il Presidente Joe Biden non sta stimolando i Democratici: secondo i sondaggi, la maggioranza degli elettori ritiene che l'ottuagenario sia troppo vecchio per essere rieletto e il suo indice di gradimento è basso. Come sempre, i luoghi da tenere d'occhio sono gli swing states.

InIndia si terranno le più grandi elezioni democratiche del mondo nei mesi di aprile e maggio.

Il primo ministro in carica Narendra Modi, con il suo partito nazionalista indù Bharatiya Janata Party (BJP), dovrebbe assicurarsi un terzo mandato con una politica popolare ma divisiva dal punto di vista religioso. Nonostante i problemi legati all'inflazione e al potere d'acquisto, Modi gode di un ampio sostegno tra la maggioranza indù dell'India, basato sul patriottismo e su una politica estera fiduciosa. I critici sostengono che l'etica fondante dell'India, un tempo laica e democratica, stia passando in secondo piano e che le minoranze non si sentano sicure.

LaRussia va alle urne il 17 marzo. Con il leader dell'opposizione Alexey Navalny incarcerato in una remota colonia penale siberiana e la soppressione totale dei media indipendenti, non ci saranno sorprese. Tuttavia, il livello di affluenza sarà rivelatore. Se le elezioni russe offrono un'indicazione limitata della popolarità del governo, una bassa affluenza potrebbe aumentare la pressione sul Cremlino e sulla sua invasione dell'Ucraina, in fase di stallo. Anche le autocrazie Bielorussia e Iran tengono le elezioni.

Un primo momento di tensione elettorale si avrà quando, tra meno di due settimane, Taiwan voterà, stabilendo il tono con la Cina per i prossimi quattro anni. Se il vincitore sarà Lai Ching-te del Partito Democratico Progressista, in passato sostenitore della linea dura dell'indipendenza di Taiwan, si prevede che le relazioni con Pechino si deterioreranno o rimarranno congelate. I candidati del Kuomintang (KMT) e del Partito Popolare di Taiwan promettono di creare meno attriti con la Cina, anche se tutti e tre i partiti si oppongono al principio "un Paese, due sistemi" sostenuto da Pechino.

Altrove, per la prima volta da quando è salito al potere tre decenni fa, l'African National Congress (ANC) del Sudafrica rischia concretamente di perdere la maggioranza parlamentare alle elezioni del 2024. Disoccupazione, economia instabile e criminalità hanno incrinato il dominio dell'ANC. Il leader del partito e presidente Cyril Ramaphosa, entrato in carica nel 2018 dopo che il suo predecessore Jacob Zuma, colpito da scandali, è stato di fatto estromesso dall'incarico, ha successivamente affrontato lui stesso domande su presunte corruzioni, che ha negato.

4. Controversie territoriali

Come dimostrano le guerre in Europa orientale e in Medio Oriente, ci troviamo in un punto di inflessione della geopolitica.

L'inclinazione verso l'autoritarismo e la frattura dell'egemonia occidentale, da tempo prevista, si sono finalmente manifestate. C'è stato un allontanamento definitivo dall'unipolarismo americano e la Cina e la Russia hanno approfittato di questa ritirata. Gli assi geopolitici del potere si stanno riallineando, con gli Stati Uniti e l'Unione Europea da una parte e un asse anti-statunitense composto da Cina, Iran, Russia e Corea del Nord dall'altra. Questo porta ad azioni più audaci e meno prevedibili e a un ambiente globale più pericoloso e incerto.

Continueremo ad assistere a questo cambiamento, che potrebbe essere esacerbato dalla postura dei Paesi non allineati e dall'ascesa di blocchi competitivi come i BRICS.

Le dispute territoriali e il revanscismo sono in aumento. Il sequestro fulmineo da parte dell'Azerbaigian della regione del Nagorno-Karabakh, a lungo contesa, ne è solo un esempio.

India e Cina continuano a litigare e a militarizzare il confine più lungo del mondo che le separa. Le piccole potenze possono approfittare del disimpegno occidentale e dell'occhio cieco che le grandi potenze in ascesa rivolgeranno alle loro ambizioni espansionistiche.

Nel frattempo, il crescente ricorso al potere di veto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è paralizzante e ispira poca fiducia nella capacità delle istituzioni sovranazionali di dissuadere o rispondere a un mondo che sta vivendo il maggior numero di conflitti dalla seconda guerra mondiale.

L'incapacità dei responsabili politici regionali e internazionali di negoziare un rapido ritorno al governo civile in risposta all'ondata di colpi di stato in Africa segnala anche l'assenza di sanzioni e leadership efficaci.

Ciò aumenta il rischio di contagio, con altri Paesi che potrebbero seguirne l'esempio, soprattutto se l'attenzione del mondo è rivolta al Medio Oriente e, in misura minore, all'Ucraina.

5. L'intelligenza artificiale diventa maggiorenne

Nel 2024 si prevede una tensione tra la crescita esponenziale dell'intelligenza artificiale (IA) e i tentativi di regolamentarla da parte di istituzioni governative notoriamente prive di competenze tecnologiche.

L'IA generativa - che genera nuovi dati, come testi, immagini o disegni, imparando dai dati esistenti - risale agli anni Cinquanta (dobbiamo dare ragione ad Alan Turing), ma solo ora stiamo assistendo a un vero e proprio cambio di paradigma, poiché la tecnologia dell'IA è ampiamente disponibile e ha un impatto su tutti gli aspetti della nostra vita.

Che cosa significa in pratica? Enormi progressi nella generazione di immagini, nella progettazione, nella sintesi vocale, nella traduzione e nell'automazione. L'ascesa degli assistenti AI e la personalizzazione delle interazioni tecnologiche. I modelli di testo come ChatGPT, i modelli di generazione di immagini come DALL-E 2 e i modelli vocali, invece di essere separati, saranno combinati per ottenere un'interfaccia più olistica.

Come sappiamo, il rapido progresso dell'IA comporta anche nuove sfide etiche.

Man mano che i sistemi di IA diventano più avanzati, le questioni relative a privacy, pregiudizi e responsabilità diventano sempre più pertinenti. Come possiamo garantire che i sistemi di IA rispettino i diritti e le libertà umane? Come monitorare e prevenire le interferenze dell'IA nei processi democratici? Come attenuare il rischio di pregiudizi nel processo decisionale dell'IA? Queste sono solo alcune delle domande con cui politici, ricercatori e società in generale devono confrontarsi.

Sistemi di IA sempre più sofisticati richiedono una grande potenza di elaborazione, il che significa che l'industria si concentrerà su chip costosi e sull'informatica quantistica. Quest'ultimo è la prossima frontiera della ricerca pionieristica che si basa sui principi peculiari e controintuitivi della fisica subatomica. La velocità di elaborazione delle informazioni dell'informatica quantistica e la sua analisi dei dati si trovano in una stratosfera diversa. L'integrazione dell'informatica quantistica nell'IA consentirà di addestrare più rapidamente i modelli con capacità di autoevoluzione di gran lunga superiori.

Gli esperti di IA non sono nemmeno in grado di comprendere la portata e le implicazioni future di questa tecnologia - un pensiero inquietante visto il ritmo del cambiamento e il suo impatto pervasivo sull'umanità. Ma l'apertura e l'incertezza, persino il pessimismo, sono legati al potenziale di sorpresa e di progresso inaspettato. Alla vigilia del 2024, l'umanità può almeno aggrapparsi a questa costante comprovata.

Fonte: edition.cnn.com